Новоиспеченную и.о. министра энергетики обвинили в работе на Ахметова

Буславец стала и.о. министра энергетики / mpe.kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - теперь она будет исполнять обязанности главы министерства. Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Александр Дубинский.

"Правительство только на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины в качестве 1-го заместителя. Без обсуждения с фракцией. Без голосования в Раде. Ахметов для Шмыгаля превыше всего. Это понятно. А вот депутатам, которые возмущаются таким поведением Шмыгаля - советую утереться. Вы сами себя превратили в ничто и никого. Чего изволите. С такими не советуются", - написал он.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина. 11 марта Кабинет министров назначил первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина исполняющим обязанности главы министерства.