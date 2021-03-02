Аваков заявил, что с "трубой Медведчука" связаны уголовные дела

Аваков заявил, что с "трубой Медведчука" связаны несколько уголовных дел / УНИАН

По ситуации с трубопроводом, который связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, в Украине есть несколько уголовных дел, в том числе такие уголовные дела расследуются и правоохранителями в структуре МВД, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"По этой же трубе есть несколько производств, находящихся и у нас в том числе. Эту трубу вульгарно (вывели из собственности нашего государства – ред.)... Ровенским – внимание! – судом областным было принято решение, что эта труба не принадлежит Украине. И ее забрали…", – сказал Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, президент Зеленский с материалами дела об отчуждении украинского участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", который связывают с Медведчуком, вообще не колебался, что этот актив нужно вернуть под контроль государства.

"Он не колебался. Он как только ознакомился с фактами... Он такой человек, он сказал: "Так это же кошмар!" И вот в такой момент я готов быть министром внутренних дел. Это хорошо. А бывают моменты, когда нет, не хочу", – отметил Аваков.

Отдельно он сообщил, что решение о наложении санкций на Медведчука и подконтрольные ему компании разрабатывалось с осени прошлого года.

Справка

Украина получает через нефтепровод "Самара - Западное направление" дизельное топливо из России и Беларуси, в том числе для транзита в Европу. Украинский участок нефтепровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападтранс". Как сообщает DW, ее владельцами выступают белорусский предприниматель Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Шефера связывают с окружением украинского политика Виктора Медведчука, который поддерживает тесные контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

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