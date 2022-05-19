"Бесславный конец экс-канцлера": Подоляк высказался о санкциях против Шредера

Подоляк высказался о санкциях против Шредера / УНИАН

Санкции Бундестага против бывшего канцлера Герхарда Шрёдера являются закономерной реакцией властей Германии на лоббизм путинских интересов в Европе.

"Европейские санкции и лишение личных привилегий - бесславный конец экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. В конце всегда приходится платить по счетам. Пренебрежение от собственного народа и истории - такова судьба каждого лоббиста путинского режима в Европе", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Ранее бюджетный комитет Бундестага лишил бывшего канцлера Герхарда Шрёдера некоторых особых прав. Санкции последовали в связи с его поддержкой политики президента России Владимира Путина.

Вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина уже заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссия, в свою очередь, должна подготовить отчет, который передадут на рассмотрение Евросовета.

Заявку Украины на вступление в Европейский Союз рассмотрят на заседании Европейского Совета в июне. Украинское государство уже стало частью семьи Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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