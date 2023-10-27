Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

Российский диктатор не пойдет на открытый конфликт против США, но будет это делать руками других стран.

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Эксперт рассказал, когда США начнут применять оружие / Коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, Офис президента

США могут применить оружие в ходе гибридной войны, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Эксперт считает, что Америка не пойдет на открытый конфликт с РФ, точно также, как это и не сделает РФ.

"Россия, если и будет действовать, то в режиме гибридной войны, чужими руками. В отношении Ирана поводом для американцев для применения вооруженной силы (например, для ракетных или авиационных ударов) могут стать ракетные удары или авиационные атаки на Израиль со стороны Ирана. Тогда США могут ответить вместе с Израилем", - говорит Фесенко.

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Он добавил, что США могут начать запускать ракеты, но делать это будут в Иране.

"Американцы могут применять свои средства ПВО или свои ракеты для ударов по центрам запуска ракет в Иране. То есть вмешательство Штатов возможно лишь в том случае, если Иран со своей территории будет атаковать баллистическими ракетами, авиацией и тому подобным", - говорит Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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