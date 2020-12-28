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"Циничненько, за гранью": в Сети прошлись по отмене льготного тарифа на свет

28 декабря 2020, 22:51

В Сети уверены, что "государство добивает бедных".

Тарифы в Украине / РБК-Украина
В Сети отреагировали на отмену льготного тарифа на электроэнергию

Сегодня Кабмин принял решение об отмене льготного тарифа в размере 90 копеек/киловатт-час на первые 100 киловатт-час для бытовых потребителей с 1 января 2021 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 декабря,

Это решение вызвало бурную критику в Сети.

Так, журналист Юрий Ткачев отметил, что власть пошла на коварный шаг и ударила в первую очередь по самым бедным гражданам, отменив льготный тариф на свет.

"Здесь примечательно не само по себе повышение тарифа. То, что тарифы будут повышать, ясно и так: украинский потребительский рынок ещё не добит окончательно, а его должны добить, таково целеуказание от оккупационных властей. Примечательно то, что из всех путей повышения тарифов решили использовать тот, который ударит в первую очередь по беднейшим слоям населения. Условные 80 гривен сверху не слишком отразятся на бюджете большинства семей. Но вот для стариков, инвалидов, безработных, многодетных и прочих уязвимых категорий населения эта сумма критична", - написал Ткачев.

Напоследок он отметил, что "вместо того, чтобы поддержать слабейших, государство их добивает. Или это такой способ "покончить с эпохой бедности" путём физического уничтожения бедных?".

В то же время блогер Михаил Подоляк также обвинил власти в циничных действиях, так как отмена льготы "больше не позволит старушкам экономить",

"Власть долго думала, как же именно поднять цену электроэнергии для населения, чтобы перекрыть, наконец, все роттердамы и зеленые тарифы Рината Леонидовича. И, вуаля, по последним данным, решили отменить льготный тариф на первые 100 киловатт. Чтобы вот эти все непонятные старушки, которые экономили и платили по льготному тарифу, больше не могли грабить уважаемых людей. Циничненько настолько, что даже где-то за гранью. Снимаю шляпу перед настоящими реформаторами", - написал блогер.

А повышение цен на газ в Сети назвали "эстетическим завершением года".

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко выступил за повышение цен на электроэнергию для украинцев.
  • Однако, он убежден, что поднятию тарифов должен предшествовать рост заработных плат граждан.
  • До того, в Минэнерго сообщали, что действующий тариф покрывает только расходы на транспортировку электричества к потребителю.

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