Данилов прямо назвал маршрут, по которому передвигается Путин

Российский диктатор боится передвигаться по городу и даже отправляться в другие страны. Владимир Путин передвигается лишь "от бункера к бункеру". Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Он заявил, что Путин осознает, что он уже обречен и это очень сложный период для него.
"Когда те ошибки, которые он совершил, они его будут догонять... Как начнешь, так и закончишь", - сказал Данилов.
Путин боится лететь даже в Беларусь.
"Единственный его маршрут – это от бункера до бункера на территории России... Может еще временно поехать в Беларусь, или еще в какую-нибудь близкую страну, но это уже может быть довольно опасно", – говорит Данилов.
Двойники Путина
Ранее Сергей Жирнов рассказывал, что двойник может заменить Путина после его смерти. После смерти диктатора РФ власть должна перейти к премьеру. Но если Мишустин не устраивает верхушку, то на публику выпустят двойника Путина с одной целью.
Он также рассказал, откуда Путин берет деньги на содержание своих двойников. Жирнов назвал Путина миллиардером и заявил, что его не волнуют финансы и расходы.
Жирнов признался, что подобрать двойников диктатору стало легче. Все из-за того, что Путину делали пластические операции.
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