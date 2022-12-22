Дайте армии Украины бронетехнику и авиацию, их нехватка затягивает войну – Зеленский

Поддержка Украины современной бронетехникой и авиацией критически важна, как и финансовая помощь, сказал президент Зеленский в своем выступлении в Конгрессе.

Украине нужно современное оружие, чтобы война на затягивалась - Зеленский / Скриншот YouTube

Силам обороны Украины на войне против страны-оккупанта России не хватает современной бронетехники и авиации, что затягивает войну и позволяет захватчикам убивать украинцев, удерживать людей в тоталитарных условиях в оккупации. Поддержка со стороны Соединенных Штатов в этом вопросе критически важна. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления в Конгрессе США он рассказал о том, что война против Украины затягивается из-за нехватки современной бронетехники и авиации. Российские оккупанты убивают украинцев и содержат их в жутких условиях в оккупации.

"Нехватка у нас бронетехники и авиации затягивает эту войну и позволяет России убивать наших людей, держать в тоталитарных условиях оккупированные города и села Украины", - сказал Зеленский.

Гарант призвал оказать украинскому государству соответствующую военную помощь, а также финансовую помощь.

"Такая ваша поддержка – критически важна. Как и финансовая помощь – будет правильным и своевременным предоставить нужный финансовый пакет на 2023 год", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с визитом в США.

Это его первая иностранная поездка после полномасштабного нападения России. В Вашингтоне гарант провел встречу с президентом Штатов Джо Байденом.

Состоялась совместная пресс-конференция, в ходе которой Байден сказал, что Украине дадут ЗРК Patriot. Также, по его словам, 50 государств обязались поставить Киеву более 2 тысяч танков и другой бронетехники, 800 артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских снарядов и более 50 MLRS.

Президент Зеленский выступил в Конгрессе, американские парламентарии стоя и аплодисментами приветствовали гаранта.

Зеленский призвал США усилить военную поддержку Украины и сказал, что Киев не просит воевать американских солдат. Также Зеленский заявил, что битва за Бахмут Донецкой области определит, как в дальнейшем будут развиваться события.

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