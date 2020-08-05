Кабмин утвердил новую стратегию регионального развития / УНИАН

В среду, 5 августа, Кабинет Министров принял проект постановления об утверждении государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы.

Соответствующее решение правительства было принято на заседании.

Как сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, в стратегии намечены тенденции и основные проблемы социально-экономического развития регионов в контексте общегосударственных вызовов, а также предусматривается финансирование мер такой стратегии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что стратегия регионального развития является важным документом, наполненным новым содержанием, с европейскими подходами к развитию регионов.

"В документе определено, как государство будет развивать и поддерживать территории, в частности городские агломерации, монофункциональные города, сельские территории в неблагоприятных условиях, горные районы, макрорегион "Азов Черное море", пограничные территории и другие территории нашего государства", - сказал Шмыгаль.

Читайте такжеВ МИД рассказали, будет ли Донбасс влиять на политику Украины и какой статус ожидает регионНапомним, ранее сообщалось, Украина занимается разработкой перспективной стратегии по экономическому развитию Донбасса. Уже в сентябре эксперты планируют предоставить правительству дорожную карту реализации данной инициативы. Именно в рамках такого подхода Киев видит так называемый особый статус Донбасса – развитие в регионе инвестиционного климата и построение новое модели экономики на локальном уровне.

Об этом пишет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в своем материале для Atlantic Council.

По его словам, стратегия будет работать на благо районов Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем Киева. Как только освободят оккупированный Донбасс, программа будет распространяться и на эту часть региона.