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Эксперт оценил вероятность встречи Зеленского и Путина по Донбассу

10 сентября 2020, 06:31

Встреча в Нормандском формате превращается в "призрак".

Нормандский формат
У Путина нет оснований для поездки в Европу - эксперт / Reuters

На сегодняшний день не существует веских оснований для проведения встречи Нормандской четверки, в рамках которой состоялись бы переговоры президента Украина Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. По причине отравления Навального отношения ЕС и России резко ухудшились.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Украина 24.

По состоянию на сегодня, считает аналитик, нет возможностей для проведения встречи в Нормандском формате не только в формате представителей, но и в рамках лидеров стран.

"Сегодня оснований для встречи даже в формате представителей официально нет. Ну а что касается "нормандской четверки" – это на сегодняшний день уже призрак", - утверждает Жданов.Читайте такжеЭкс-глава МИД Украины рассказал, когда ждать прорыва в нормандских переговорах

По его словам, причиной является отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального, который госпитализирован и сейчас находится на лечении в немецкой клинике Шарите. Отношения Брюсселя и Москвы обострились, поэтому для Путина поездка в Европу может стать проблемой.

"Почему? Потому, что отношения Российской Федерации и того же самого Европейского союза резко ухудшились в результате случая с господином Навальным, его отравлением и болезнью. И сегодня я не вижу оснований, с чем Путин поедет в Европу", - подчеркнул Олег Жданов.

  • Российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили, чтобы оказать ему помощь. Политик был госпитализирован и впал в кому.
  • 7 сентября немецкие врачи клиники Шарите, где проходит лечение Навальный, заявили, что политика вывели из искусственной комы.
  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников лидеров стран Нормандского формата должна состояться 11 сентября.
  • Тем временем в рамках ТКГ состоялось заседание, на котором были достигнуты договоренности о проведении специальной инспекции в районе поселка Шумы под Горловкой.

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новости Украины нормандский формат отравление Навального
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