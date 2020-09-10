Эксперт оценил вероятность встречи Зеленского и Путина по Донбассу

У Путина нет оснований для поездки в Европу - эксперт / Reuters

На сегодняшний день не существует веских оснований для проведения встречи Нормандской четверки, в рамках которой состоялись бы переговоры президента Украина Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. По причине отравления Навального отношения ЕС и России резко ухудшились.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Украина 24.

По состоянию на сегодня, считает аналитик, нет возможностей для проведения встречи в Нормандском формате не только в формате представителей, но и в рамках лидеров стран.

"Сегодня оснований для встречи даже в формате представителей официально нет. Ну а что касается "нормандской четверки" – это на сегодняшний день уже призрак", - утверждает Жданов.Читайте такжеЭкс-глава МИД Украины рассказал, когда ждать прорыва в нормандских переговорах

По его словам, причиной является отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального, который госпитализирован и сейчас находится на лечении в немецкой клинике Шарите. Отношения Брюсселя и Москвы обострились, поэтому для Путина поездка в Европу может стать проблемой.

"Почему? Потому, что отношения Российской Федерации и того же самого Европейского союза резко ухудшились в результате случая с господином Навальным, его отравлением и болезнью. И сегодня я не вижу оснований, с чем Путин поедет в Европу", - подчеркнул Олег Жданов.

Российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили, чтобы оказать ему помощь. Политик был госпитализирован и впал в кому.

7 сентября немецкие врачи клиники Шарите, где проходит лечение Навальный, заявили, что политика вывели из искусственной комы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников лидеров стран Нормандского формата должна состояться 11 сентября.

Тем временем в рамках ТКГ состоялось заседание, на котором были достигнуты договоренности о проведении специальной инспекции в районе поселка Шумы под Горловкой.

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