Звезда Голливуда возвращается в кино через год после смерти

Вэл Килмер завершит проект, который начался при его жизни.

Вэл Килмер умер - актер вернется на экраны в новой роли

Вкратце:

Вэл Килмер умер весной 2025 года

Сейчас готовится к выходу фильм с его участием

Американский актер и звезда фильма "Топ Ган" Вэл Килмер скончался в 2025-году в возрасте 65-ти лет из-за пневмонии на фоне рака гортани. В канун первой годовщины со дня смерти артиста издание The Variety опубликовало новость о том, что Килмер вновь появится на больших экранах.

В 2020 году Вэл подписал контракт на съемку в фильме режиссера Коэрте Воорхисса "Глубоко, как в могиле". В 2023 году проект официально стартовал, но завершить его до смерти Килмера не удалось.

Сейчас Воорхисс сообщает, что отец Финтэн в исполнении Вэла Килмера все же останется в фильме. Для создания его образа режиссер планирует использовать ИИ. "Его семья постоянно повторяла, насколько важным, по их мнению, был этот фильм и что Вэл очень хотел принять в нем участие. Он действительно считал, что это важная история, с которой он хотел быть связан. Именно эта поддержка придала мне уверенности, чтобы сказать: "Ладно, давайте сделаем это". Несмотря на то, что некоторые могут назвать это спорным, именно этого хотел бы Вэл", - убежден он.

Постер фильма "Глубоко, как в могиле" / фото: imdb.com

Слова Коэрте Воорхисса подтверждает Мерседес Килмер, актриса и старшая дочь покойного: "Папа всегда с оптимизмом относился к новым технологиям, видя в них средство для расширения возможностей повествования. Именно этот дух мы все чтим в этом фильме, неотъемлемой частью которого он был".

