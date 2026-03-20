Звезда Голливуда возвращается в кино через год после смерти

Вкратце:
- Вэл Килмер умер весной 2025 года
- Сейчас готовится к выходу фильм с его участием
Американский актер и звезда фильма "Топ Ган" Вэл Килмер скончался в 2025-году в возрасте 65-ти лет из-за пневмонии на фоне рака гортани. В канун первой годовщины со дня смерти артиста издание The Variety опубликовало новость о том, что Килмер вновь появится на больших экранах.
В 2020 году Вэл подписал контракт на съемку в фильме режиссера Коэрте Воорхисса "Глубоко, как в могиле". В 2023 году проект официально стартовал, но завершить его до смерти Килмера не удалось.
Сейчас Воорхисс сообщает, что отец Финтэн в исполнении Вэла Килмера все же останется в фильме. Для создания его образа режиссер планирует использовать ИИ. "Его семья постоянно повторяла, насколько важным, по их мнению, был этот фильм и что Вэл очень хотел принять в нем участие. Он действительно считал, что это важная история, с которой он хотел быть связан. Именно эта поддержка придала мне уверенности, чтобы сказать: "Ладно, давайте сделаем это". Несмотря на то, что некоторые могут назвать это спорным, именно этого хотел бы Вэл", - убежден он.
Слова Коэрте Воорхисса подтверждает Мерседес Килмер, актриса и старшая дочь покойного: "Папа всегда с оптимизмом относился к новым технологиям, видя в них средство для расширения возможностей повествования. Именно этот дух мы все чтим в этом фильме, неотъемлемой частью которого он был".
Ранее Главред рассказывал о худшем кинопоцелуе в карьере Николь Кидман. Звезда призналась, кто из коллег-актеров неприятно удивил ее на съемочной площадке.
Также Дэвид Ферниш, муж Элтона Джона, раскрыл правду о здоровье певца, который официально покинул сцену и лишь изредка появляется на светских мероприятиях.
- Иглесиас похвастался фото взрослых детей от Курниковой
- Чака Норриса срочно госпитализировали из-за неотложной медицинской ситуации
- Жена Уиллиса показала его свежее фото в день 71-летия актера
