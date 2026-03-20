Звезда Голливуда возвращается в кино через год после смерти

Анна Подгорная
20 марта 2026, 03:42
Вэл Килмер завершит проект, который начался при его жизни.
Вэл Килмер
Вэл Килмер умер - актер вернется на экраны в новой роли / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Вэл Килмер умер весной 2025 года
  • Сейчас готовится к выходу фильм с его участием

Американский актер и звезда фильма "Топ Ган" Вэл Килмер скончался в 2025-году в возрасте 65-ти лет из-за пневмонии на фоне рака гортани. В канун первой годовщины со дня смерти артиста издание The Variety опубликовало новость о том, что Килмер вновь появится на больших экранах.

В 2020 году Вэл подписал контракт на съемку в фильме режиссера Коэрте Воорхисса "Глубоко, как в могиле". В 2023 году проект официально стартовал, но завершить его до смерти Килмера не удалось.

Сейчас Воорхисс сообщает, что отец Финтэн в исполнении Вэла Килмера все же останется в фильме. Для создания его образа режиссер планирует использовать ИИ. "Его семья постоянно повторяла, насколько важным, по их мнению, был этот фильм и что Вэл очень хотел принять в нем участие. Он действительно считал, что это важная история, с которой он хотел быть связан. Именно эта поддержка придала мне уверенности, чтобы сказать: "Ладно, давайте сделаем это". Несмотря на то, что некоторые могут назвать это спорным, именно этого хотел бы Вэл", - убежден он.

Глубоко, как в могиле
Постер фильма "Глубоко, как в могиле" / фото: imdb.com

Слова Коэрте Воорхисса подтверждает Мерседес Килмер, актриса и старшая дочь покойного: "Папа всегда с оптимизмом относился к новым технологиям, видя в них средство для расширения возможностей повествования. Именно этот дух мы все чтим в этом фильме, неотъемлемой частью которого он был".

Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

РФ установила дедлайн и первую цель: ВСУ раскрыли, какие города под прицелом Кремля

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Китайский гороскоп на завтра, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Жизнь перевернется до конца марта: 4 знака зодиака ждут судьбоносные перемены

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

Гороскоп на завтра, 21 марта: Девам - конфликт, Весам - сюрприз

Шаг в новую жизнь: для каких знаков зодиака судьба готовит перезагрузку

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

