Ермак подвел итоги переговоров в Париже: следующая встреча через две недели

Ермак рассказал подробности встречи советников нормандской четверки / УНИАН

Следующая встреча советников нормандского формата состоится в Берлине через две недели, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга 26 января по итогам переговоров.

"Стороны открыто зафиксировали, что есть много разногласий, но есть желание работать", - отметил Ермак.

"Мы приехали сюда отстаивать украинские интересы", - сказал глава ОПУ.

"Украина готова к переговорам и встречам 24/7", - отметил чиновник.

Также Ермак ожидает деэскалации ситуации у границ Украины.

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Советники лидеров "нормандской четверки" на встрече в Париже согласовали совместное коммюнике. Это первый такой документ, о котором удалось договориться с 2019 года, заявил Ермак.

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"Согласовали совместное коммюнике. Важно, что это первое коммюнике, которое удалось согласовать с 2019 года", - сказал Ермак.

Лидеры нормандской четверки - руководители Украины, Германии, Франции и России - последний раз проводили встречу 9 декабря 2019 года в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас идет работа над тем, чтобы состоялась новая встреча лидеров формата.

Встреча в Париже

26 января в Париже состоялась встреча советников нормандского формата.

Переговоры представителей Украины, Германии, Франции и России состоялись на фоне обострения ситуации у украинских границ.

Встреча политических советников длилась более 8 часов.

Во время встречи, в частности, подняли вопрос безопасности, а также ситуацию у границ Украины.

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