Ермак пообщался с советниками Франции и Германии перед их визитом в Москву

Ермак созвонился с советниками Франции и Германии / УНИАН

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак созвонился с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Телефонные консультации состоялись перед их визитом в Москву, сообщил глава Офиса президента в Twitter.

По его словам, собеседники договорились продолжать координацию в контексте угрозы вторжения России в Украину.

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"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.

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Ранее сообщалось о том, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным уже в этом месяце.

По его мнению, построение отношений с РФ является важным фактором.

Также Главред пиал о том, что встреча советника канцлера Германии с коллегами из Франции и РФ по поводу ситуации вокруг Украины планируется на текущей неделе, заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер этой неделе встретится с российским и французским коллегой", - сказал немецкий представитель.

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