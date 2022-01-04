Ермак пообщался с советниками Франции и Германии перед их визитом в Москву

Собеседники договорились продолжать координацию в контексте угрозы вторжения России в Украину.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак созвонился с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
Телефонные консультации состоялись перед их визитом в Москву, сообщил глава Офиса президента в Twitter.
По его словам, собеседники договорились продолжать координацию в контексте угрозы вторжения России в Украину.
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"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.
Ранее сообщалось о том, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным уже в этом месяце.
По его мнению, построение отношений с РФ является важным фактором.
Также Главред пиал о том, что встреча советника канцлера Германии с коллегами из Франции и РФ по поводу ситуации вокруг Украины планируется на текущей неделе, заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
"Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер этой неделе встретится с российским и французским коллегой", - сказал немецкий представитель.
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