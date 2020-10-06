ЕС и Украина обновят Соглашение об ассоциации / ZN.UA

Украине и ЕС удалось достичь договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации по итогам двустороннего саммита в Брюсселе.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление по итогам саммита во вторник, 6 октября.

Согласно тексту документа, стороны ожидают "дальнейшего продвижения экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации".

Саммит определил направления обновления соглашения:

цифровой рынок,

защита окружающей среды,

борьба с изменениями климата (включая роль Украины в политике Green Deal)

финансовое сотрудничество.

Предварительная работа на этих направлениях уже началась.

Указано, что вокруг формулировок пункта об обновлении соглашения споры между украинскими и европейскими дипломатами продолжались до последнего момента.

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В конце концов, в итоговое заявление вошли слова о более глубокой экономической интеграции, как и настаивала Украина, – говорится в сообщении.