ЕС и Украина обновят Соглашение об ассоциации

Стороны ожидают "дальнейшего продвижения экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации".
Украине и ЕС удалось достичь договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации по итогам двустороннего саммита в Брюсселе.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление по итогам саммита во вторник, 6 октября.
Согласно тексту документа, стороны ожидают "дальнейшего продвижения экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации".
Саммит определил направления обновления соглашения:
- цифровой рынок,
- защита окружающей среды,
- борьба с изменениями климата (включая роль Украины в политике Green Deal)
- финансовое сотрудничество.
Предварительная работа на этих направлениях уже началась.
Указано, что вокруг формулировок пункта об обновлении соглашения споры между украинскими и европейскими дипломатами продолжались до последнего момента.
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В конце концов, в итоговое заявление вошли слова о более глубокой экономической интеграции, как и настаивала Украина, – говорится в сообщении.
- Ранее глава государства Владимир Зеленский заявил о том, что безвизовому режиму с ЕС на данный момент абсолютно ничего не угрожает. Он также заверил, что наша страна делает все для сохранения безвизового режима.
- Украине не угрожает отмена безвизового режима с Европейским Союзом, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. А позиции Киева и Брюсселя в борьбе с коррупцией тождественны.