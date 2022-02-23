ЕС объявил санкции против РФ за признание "независимости" "ЛДНР"

Санкции против России уже объявлены / gettyimages

Накануне, 22 февраля, Европейский Союз принял решение о введении санкций против России за то, что она признала "независимость" "ЛНР" и "ДНР". Сегодня 23 февраля, ЕС объявил об их введении.

В частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкции ЕС в отношении России включают ограничение доступа к европейскому финансовому рынку и сервисам.

Ограничения касаются 27 физических и юридических лиц. Кроме них, под санкции попал 351 депутат Госдумы РФ, поддержавший "независимость" "ЛДНР".

Также введенные британцами ограничения коснулись 5 российских банков и предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.

Какие ограничения введены:

Реклама

заморозка активов людей, организаций и компаний, которые попадут в санкционный список ЕС,

запрет въезда в Евросоюз,

запрет ведения бизнеса с людьми, которых коснутся санкции.

Признание Россией независимости "ЛДНР"

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Россией "государственности" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечником подписали договор о дружбе.

Российская Федерация в рамках указа Путина ввела свои войска на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к нации сказал, что признание Москвой "ЛДНР" может означать выход российской стороны из "Минска". Глава государства подчеркнул, что Киев в связи с такими обстоятельствами инициирует консультации в рамках Будапештского меморандума, срочный саммит в нормандском формате и оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.

Читайте также: