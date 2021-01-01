Горсовет Харькова обратился к Раде после смерти Кернеса

После смерти Кернеса горсовет обратился к Раде / УНИАН

Секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов обратился к Верховной Раде с просьбой назначить новые выборы мэра Харькова, сообщает телеканал АТН.

"Мы сделали все в установленном законом порядке", - сказал он.

Как сообщает Суспільне, накануне юристы горсовета подготовили соответствующее обращение, которое Терехов подписал и 1 января направил в парламент.

Геннадий Кернес