Горсовет Харькова обратился к Раде после смерти Кернеса

Нардепов просят назначить новые выборы градоначальника.
Секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов обратился к Верховной Раде с просьбой назначить новые выборы мэра Харькова, сообщает телеканал АТН.
"Мы сделали все в установленном законом порядке", - сказал он.
Как сообщает Суспільне, накануне юристы горсовета подготовили соответствующее обращение, которое Терехов подписал и 1 января направил в парламент.
Геннадий Кернес
- В Харькове 23 декабря состоялись отпевание, прощание и похороны мэра Геннадий Кернеса. Градоначальника похоронили на втором городском кладбище.
- Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в немецкой клинике Шарите в Берлине. Политик проходил лечение от последствий COVID-19. О его смерти сообщил друг мэра Харькова Павел Фукс.
- В связи со смертью Геннадия Кернеса Верховная Рада должна утвердить проведение в городе досрочных выборов мэра. Исполнять обязанности харьковского городского головы на временной основе будет секретарь горсовета Игорь Терехов.
Автор: Екатерина Трохимчук