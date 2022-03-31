Ищите другую работу: Зеленский отозвал послов из ряда стран

Зеленский отозвал послов и Грузии и Марокко / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии. Глава государства назвал "дипломатический фронт" не менее важным, чем боевые действия на территории страны.

"Сегодня я подписал указ об отзыве посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении, если не будет оружия, санкций, ограничений для российского бизнеса - ищите, пожалуйста, новую работу", - сказал Зеленский в своем сегодняшнем обращении.

Напомним, российские оккупанты начали минировать территорию Украины противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон". Такие случаи были зафиксированы на Харьковщине.

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