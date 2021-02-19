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Иванющенко не имеет никакого отношения к конфискованным в Латвии деньгам - адвокат

19 февраля 2021, 11:11

По словам адвоката, он будет добиваться опровержения неправдивой информации.

доллар
Юрий Иванющенко не имеет никакого отношения к конфискованным в Латвии деньгам / фото REUTERS

Адвокат бизнесмена Юрия Иванющенко Юрий Колесников опроверг информацию "Украинской правды" о том, что его клиент якобы имеет отношение к деньгам, которые Латвия конфисковала и зачислила в свой бюджет.

Так Колесников прокомментировал статью на УП, в которой со ссылкой на некие источники сообщается, что конфискованные в Латвии 30 млн долларов принадлежат Юрию Иванющенко.

""Украинская правда" далеко не первый раз публикует этот фейк о 30 миллионах долларов. Мы уже неоднократно опровергали причастность Юрия Иванющенко к этому делу. Но информационные атаки против господина Иванющенко на этой почве не утихают. Мне известно, что это делалось, чтобы оказывать давление на украинские суды, которые шли по другим делам. Но несмотря на это, мы выиграли все инстанции. Суды подтвердили необоснованность обвинений, выдвинутых в отношении Юрия Иванющенко", – сказал адвокат.

Он подчеркнул, что информационное давление на его клиента длится уже не один год, но никаких доказательств против бизнесмена украинские следователи так и не привели, а в Европейском союзе с Иванющенко сняли все персональные санкции.

"Если Евросоюз снял санкции с Юрия Иванющенко, значит он "чист". Если бы это было не так, не было бы никакого снятия санкций", – заявил Колесников.

По его словам, он будет добиваться опровержения неправдивой информации от "Украинской правды".

Адвокат добавил, что он не принимал участия в судах в Латвии, хотя уже много лет оказывает Иванющенко юридические услуги и в курсе всех его судебных разбирательств.

"Информация лживая, и мы, безусловно, будем вынуждены реагировать на эту черную кампанию против нашего клиента. Я призываю "Украинскую правду" дать опровержение этому фейку, иначе мы будем вынуждены пойти в суд", - резюмировал Колесников.

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