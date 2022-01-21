Канада предоставит Украине кредит: на что пойдут деньги

Канада выделит Украине кредит / УНИАН

Канада намерена предоставить Украине кредит в $120 млн для поддержки экономической устойчивости и развития, сообщает правительство Канады в пятницу, 21 января.

Также Канада предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до 6 млн долларов для поддержки реализации кредита.

Отмечается, что идет согласование условий кредита и сроков его реализации.

"Украинцы всегда могут рассчитывать на то, что Канада будет рядом, когда это необходимо. Работая вместе, мы можем укрепить экономику и помочь продвинуть реформы управления. Я санкционировал этот предложенный заем, чтобы поддержать способность Украины реагировать на потребности своего населения в условиях агрессивных действий России. Это всего лишь один шаг в построении безопасного будущего для украинцев, и я буду продолжать искать способы поддержать Украину", - сказал Харджит С. Саджан, министр международного развития и министр, отвечающий за Тихоокеанское агентство экономического развития Канады.

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Принятие решения о кредите приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую решение Канады выделить $120 млн помощи Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует приверженность духу особого партнерства между нашими странами", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее Украина провела переговоры с Еврокомиссией о предоставлении нового пакета финансовой помощи на сумму 1,2 миллиарда гривен. Дополнительную поддержку Украина попросила, чтобы обеспечить стабильное государственное финансирование в течение нескольких последующих лет.

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