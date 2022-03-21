Когда состоится встреча Зеленского и Путина: в Офисе президента объяснили ситуацию

Даты встречи Зеленского и Путина пока нет - Офис президента / коллаж ВВС

Встреча президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным является ключевой для окончания боевых действий. Конкретной даты на данный момент нет. Предпосылки для проведения переговоров появятся после того, как рабочие группы передадут руководителям государств предварительные документы по договоренностям. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью BBC он рассказал о том, что существует множество государств, которые заинтересованы во встрече Зеленского и Путина с целью прекращения военных действий. О приближении переговоров можно будет говорить, когда завершает работу группы и передадут документы президентам.

"Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса будут наработаны какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, это уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть", - сказал Подоляк.

Также он подчеркнул, что сегодня конкретной даты встречи Зеленского и Путина нет.

Напомним, ранее представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что главной целью России в войне с Украиной остается захват Киева, свержение Зеленского и установление в стране марионеточного правительства.