"Идея-фикс": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне против Украины

Уничтоженная техника оккупантов / Facebook/GeneralStaff.ua

Главной целью войны, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным против Украине является захват Киева, заявил народный депутат, представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский.

Путин хочет создать блокаду Киева и установить там собственный марионеточный режим, подчеркнул он в эфире Канала 24.

"Я не думаю, что враг отказался от своей идеи-фикс - взятие Киева. Для Путина это главная цель. Успехов на краю Киева враг не имеет. Хотя понимая близость к столице тех позиций, которые оккупанты еще продолжают временно занимать, они обстреливают Киев. В частности, из артиллерийских систем", - отметил нардеп.

Вениславский добавил, что ВСУ делают все возможное и даже иногда невозможно, чтобы устранить эту угрозу. Благодаря усилиям украинской армии планам Путина не суждено сбыться.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что возможные компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет решать всеукраинский референдум.

Речь идет о вопросах гарантий безопасности, и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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