УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

"Идея-фикс": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне против Украины

21 марта 2022, 21:29

Благодаря усилиям украинской армии планам Владимира Путина не суждено сбыться, подчеркнул Фёдор Вениславский.

война
Уничтоженная техника оккупантов / Facebook/GeneralStaff.ua

Главной целью войны, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным против Украине является захват Киева, заявил народный депутат, представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский.

Путин хочет создать блокаду Киева и установить там собственный марионеточный режим, подчеркнул он в эфире Канала 24.

"Я не думаю, что враг отказался от своей идеи-фикс - взятие Киева. Для Путина это главная цель. Успехов на краю Киева враг не имеет. Хотя понимая близость к столице тех позиций, которые оккупанты еще продолжают временно занимать, они обстреливают Киев. В частности, из артиллерийских систем", - отметил нардеп.

Вениславский добавил, что ВСУ делают все возможное и даже иногда невозможно, чтобы устранить эту угрозу. Благодаря усилиям украинской армии планам Путина не суждено сбыться.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что возможные компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет решать всеукраинский референдум.

Речь идет о вопросах гарантий безопасности, и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Читайте еще:

viber
Федор Вениславский война России и Украины
Реклама
Популярное
Эктор Хименес-Браво словил "русского оккупанта"Эктор Хименес-Браво словил "русского оккупанта" Гороскоп на сегодня, 20 марта 2022: Львам – успех во всем, Весам – приятное знакомствоГороскоп на сегодня, 20 марта 2022: Львам – успех во всем, Весам – приятное знакомство К 9 мая Путину нужна победа: эксперт назвал следующую возможную жертву российской агрессииК 9 мая Путину нужна победа: эксперт назвал следующую возможную жертву российской агрессии Российские оккупанты украли 5 украинских кораблей с десятками тысяч тонн зернаРоссийские оккупанты украли 5 украинских кораблей с десятками тысяч тонн зерна Украинцы могут погнать Путина до Урала: почему война скоро закончитсяУкраинцы могут погнать Путина до Урала: почему война скоро закончится

Последние новости

22:17

Гороскоп на апрель 2022 года для Львов: назван самый травмоопасный и самый прибыльный день

21:59

Угроза атаки Беларуси: в Украине анонсировали создание армии добровольцев и свержение ЛукашенкоВидео

21:49

Россия может напасть на Польшу, Варшава готовится к такому сценарию – посол

21:36

"Эй, Путин, в Одессе вы - обычный поц": Коля Серга остроумно подколол президента РФ и оккупантовВидео

21:29

"Идея-фикс": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне против УкраиныВидео

Реклама
21:03

США отправят Украине тайно приобретенные советские системы ПВО - WSJ

21:00

Диалога РФ и Японии по Курилам больше не будет: Москва заявила о разрыве переговоров с Токио

20:49

Компромиссы на переговорах с РФ: Зеленский анонсировал референдум по ключевым вопросамВидео

20:33

Украинцы с флагами и призывом "Нет войне" пытались остановить пришвартовку яхты Абрамовича в Турции

20:22

Задержан TikTok-"наводчик", сливший видео с расположением позиций ВСУ у ТРЦ RetrovilleВидео

19:54

Приметы на 23 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:44

Нелюди воюют с детьми: оккупанты открыли огонь по автобусам с детьми

19:38

Байки России о гиперзвуковом оружии: почему метание "Кинжалами" – это очковтирательствомнение

19:22

Подоляк назвал самые эффективные способы воздействия на российскую элиту

18:51

Армия Украины в 7-й раз разбила оккупантов России в Чернобаевке

18:38

Гороскоп на апрель 2022 для Раков: переезд, непредвиденный финансовый кризис и новый статус

18:38

Украина не будет выполнять ультиматумы России – ЗеленскийВидео

18:30

Басков, Киркоров, Лорак и другие: Зеленского призвали лишить званий артистов, поддерживающих РФ

18:18

Китай – глобальная держава: Украина призвала Пекин оказать помощь Киеву для завершения войны с РФ

17:56

В украинских черноморских портах частично обрабатываются имеющиеся суда

Реклама
17:37

В Чернигове замироточили иконы Вифлеемской Божией Матери и святого Антония Печерского

17:14

Спрятал в Италии: у Путина нашли яхту "Шехерезада" за 700 миллионов долларов

16:38

Facebook и Instagram официально запретили на территории России

16:07

Провоцирует столкновение с НАТО: российский истребитель вторгся в воздушное пространство Польши

15:40

Беларусь отводит десант от украинской границы

15:30

Почему война с Украиной для России в любом случае закончится катастрофоймнение

15:26

Гороскоп на апрель 2022 для Близнецов: болезнь уйдет, а в финансах повторится прошлое 9-летней давности

15:13

РФ закрашивает на кораблях названия и бортовые номера, чтобы совершать провокации и обвинить УкраинуВидео

15:11

Какие консервы можно есть, чтобы не заболеть ботулизмом во время войны – признаки непригодных продуктов

14:51

Как остановить Путина: премьер-министр Чехии назвал единственный способ

14:29

Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине

14:16

Переговоры Украины и России сегодня продолжались полтора часа - СМИ

14:09

Лорак, Тодоренко, Мураев и другие: появился список звезд, поддерживающих РФ или умалчивающих войну в Украине

14:07

В Херсоне оккупанты расстреляли людей на мирном митингеВидео

14:00

РФ не будет прекращать огонь на время переговоров с Украиной – Песков

13:36

Даже Гитлеру такое в голову не приходило: Макаревич предупредил Путина о судьбе фюрера

13:27

"Понял, что язык – это оружие": актер "Дизель-шоу" Крутоголов перешел на украинский из-за войны

13:27

Кто из мужчин может выехать из Украины во время войны: список

13:27

Последний довод Кремля: почему Путин все ближе к применению ядерного оружиямнение

13:20

Украина уничтожила четыре армии России - Арестович

Реклама
13:00

В Украине потеплеет до +14, но начнутся дожди: синоптик назвала дату

12:43

Россияне уже не мечтают занять Киев, а Мариуполь спасает столицу, Днепр и Одессу - Резников

12:43

"Гоним в бой вшивых солдат": "кадыровец" рассказал, чем на самом деле занимается в УкраинеВидео

12:41

Глава Черниговщины: наносим мощные удары по вражеским позициям, нас ждет победа

12:31

Гороскоп Таро на неделю 21-27 марта: Весам – приятные подарки, Стрельцам – сигнал вселенной

12:28

"Продырявили дорогу": украинские саперы взорвали путь вместе с российским ЗРК

12:07

Эксперт объяснил, как повлияет на ход войны привлечение Россией белорусов и сирийцевВидео

11:55

"Никакой суперточечной войны не бывает": Чулпан Хаматова разочаровалась в Путине и сбежала из РФ

11:50

Когда у Путина закончатся резервы для продолжения войны в Украине - ответ эксперта

11:32

Приметы на 22 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду во время войныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять