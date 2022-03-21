"Идея-фикс": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне против Украины

Благодаря усилиям украинской армии планам Владимира Путина не суждено сбыться, подчеркнул Фёдор Вениславский.
Главной целью войны, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным против Украине является захват Киева, заявил народный депутат, представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский.
Путин хочет создать блокаду Киева и установить там собственный марионеточный режим, подчеркнул он в эфире Канала 24.
"Я не думаю, что враг отказался от своей идеи-фикс - взятие Киева. Для Путина это главная цель. Успехов на краю Киева враг не имеет. Хотя понимая близость к столице тех позиций, которые оккупанты еще продолжают временно занимать, они обстреливают Киев. В частности, из артиллерийских систем", - отметил нардеп.
Вениславский добавил, что ВСУ делают все возможное и даже иногда невозможно, чтобы устранить эту угрозу. Благодаря усилиям украинской армии планам Путина не суждено сбыться.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что возможные компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет решать всеукраинский референдум.
Речь идет о вопросах гарантий безопасности, и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
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