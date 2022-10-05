Коллективный дурдом, который вылечат ВСУ: Ермак разнес Россию и бумажки Путина по Украине

Военная операция ВСУ вылечит Россию - Ермак / Коллаж Минобороны Украины, УНИАН, Reuters

Принятые страной-террористом Россией ничтожные решения не достойны даже бумаги, на которой они подписаны. Армия Украины, высокоточное оружие и наступательная операция вылечат агрессора. Украинское государство заберет свои территории и вернет врага к реальности. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В своем Telegram-канале, комментируя бумажки Москвы об аннексии территорий Украины, он сказал о том, что Россия, как коллективный сумасшедший дом, может продолжать жить в придуманном мире.

Однако ВСУ, высокоточное оружие и украинская наступательная операция проведут ей терапию.

"Ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный дурдом может и дальше жить в выдуманном мире. Лучшее лекарство - ВСУ, высокоточное оружие, офензива", - отметил Ермак.

По его словам, Киев вернут Москву к реальности и заберет свои территории.

"Вернем к реальности, заберем все свое", - подчеркнул Андрей Ермак.

Украина признала ничтожными бумажки Путина об аннексии

Президент Владимир Зеленский 4 октября подписал указ, согласно которому Украина считает ничтожными бумажки главы РФ Владимира Путина, связанные с объявлением Москвой аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Украинский суверенитет продолжает распространяться на эти территории.

"Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 68 от 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации", - отмечается в указе украинского гаранта.

5 октября глава Кремля Владимир Путин подписал утвержденные Госдумой и Советом Федерации РФ бумажки, на базе которых Москва устроила аннексию украинских территорий.

Оккупированные Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская область якобы "вошли в состав России". Гауляйтеры остались те же – Пушилин, Пасечник, Сальдо и Балицкий.

Другие новости: