УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"У вас базар, слушайте Путина": Кравчук осадил пропагандистку Скабееву

31 июля 2020, 23:58

Первый президент Украины в прямом эфире повздорил с ведущей.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук вступил в перепалку с Ольгой Скабеевой / Главред

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, который ранее был назначен главой ТКГ по Донбассу, в прямом эфире повздорил с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Перепалка произошла в прямом эфире программы 60 минут.

В прямом эфире Кравчук вступил в спор с ведущей относительно переговоров по Донбассу. Скабеева выразила возмущение, что членов бандформирований "Л/ДНР" Киев называет террористами. При этом она признала, что даже в Минских соглашениях ОРДЛО – это территория Украины и этот факт признал российский президент Владимир Путин.

"Слушайте своего президента", – сказал Кравчук Скабеевой.

Читайте такжеБудут ли сорваны переговоры по Донбассу: Кравчук объяснил последствия демарша Козака

Кравчук пригласил главарей боевиков в Киев договариваться с ним, а Скабеева предложила Зеленскому приехать в Донецк и Луганск. На эту реплику Кравчук ответил, что на оккупированных территориях Донбасса находятся куча иностранных наемников, которые приехали зарабатывать, из-за чего никто не сможет гарантировать безопасность.

"Не говорите, когда я говорю! Это у вас базар! Я не хочу базара", – говорил первый президент Украины, пытаясь донести свои мысли до пропагандистки Скабеевой.

Напомним, 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил делегацию Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Новый глава делегации Киева в ТКГ уже рассказал, готов ли Киев идти на компромиссы для достижения мира на Донбассе.

Леонид Кравчук ТКГ новости Донбасса новости Украины новости России Ольга Скабеева пропаганда
Сейчас вы просматриваете новость «"У вас базар, слушайте Путина": Кравчук осадил пропагандистку Скабееву». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:55
Ученые нашли новую причину ожирения у женщин
00:19
День подруги 2020 – поздравления и красивые картинки для подруженьки
31 июля, пятница
23:58
"У вас базар, слушайте Путина": Кравчук осадил пропагандистку Скабееву Видео
23:28
Кулеба призвал усилить давление на Путина: выяснились нарушения Видео
22:55
Луцкий террорист Кривош объявил голодовку: адвокат назвал причину
22:26
В Минздраве рассказали, как Киев оказался в зеленой зоне карантина
22:23
Коронавирус в Украине и мире 31 июля: число зараженных преодолело новую психологическую отметку
21:51
"Новый фактор риска": эксперт оценил вероятность войны в Черном море
21:39
Человек, которого знает Донбасс: экс-премьер может стать новым делегатом Киева в ТКГ – Кравчук
21:38
Похудение: названо самое жиросжигающее время для тренировки
21:16
Задержание "зеленых человечков": Аваков сделал громкое заявление
21:16
Кравчук рассказал о планах на случай провала переговоров по Донбассу
20:48
Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий: кто останется без помощи
20:07
Кому не страшен коронавирус: врач назвал три типа иммунитета
19:44
В Украине объявили о начале старта процесса экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера
19:34
Скончался известный британский режиссер, творец фильма Pink Floyd
19:17
Смерть Энди Картрайта насильственная - жену обвинили в убийстве
19:14
Смена зоны карантина: стало известно, как часто будут пересматривать правила Видео
18:50
Карантин в Украине с 1 августа: какие города попали в красную, оранжевую и желтую зоны
18:28
Леонардо Ди Каприо снимает фильм от автора Дивного мира
18:03
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 августа: помощь звезд и серьезное пополнение бюджета Видео
17:55
Изменения для ФОПов с 1 августа: кого коснется
17:47
Стало известно, когда планируют возобновить строительство Северного потока-2
17:42
Появилась полная версия смерти и расчленения Энди Картрайта
16:56
Екатерина Жемчужная срочно госпитализирована
16:47
Будут ли сорваны переговоры по Донбассу: Кравчук объяснил последствия демарша Козака
16:42
"Запачкается в коричневом": эксперт объяснил, как Зеленский из-за Шария роет себе яму Видео
16:31
Кабачки, как ананасы: необычный простой рецепт кабачков на зиму Видео
16:25
Поставили точку: в Киевсовете рассказали, обязательно ли в школах начинать учебу с гимна
16:23
Участница Танців з зірками 2020 Илона Гвоздева назвала пол ребенка Видео
16:08
Названы новые правила карантина в Украине, которые стартуют завтра Видео
15:51
Украина и Беларусь объявили о спецоперации Зубр-2020 на границах двух стран: подробности
15:48
Танці з зірками 2020: назвали партнеров AlyonaAlyona и Дмитрия Танковича
15:45
Почему он не хочет секса: 6 причин
15:33
Постоянный стресс и усталость: о чем сигнализирует тело
15:09
Катастрофа Ту-154 в Смоленске: в Польше назвали причину взрыва самолета и обвинили Россию
14:25
Астролог назвал самые плохие дни августа: что нельзя делать "ни под каким соусом"
14:22
Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве
14:19
С ног на голову: названо худшее время для секса
14:03
Демарш Козака по Донбассу: у Путина рассказали, выходит ли Россия из Минских соглашений
13:53
У Зеленского хотят провести в Украине Олимпийские игры
13:46
В Госдуме пригрозили официальными поставками оружия в "Л/ДНР": названо условие
13:45
Иран согласен выплатить компенсации за самолет МАУ – но есть подвох Видео
13:38
Рак печени: 9 "тихих" признаков
13:21
Психиатр объяснил метания жены-расчленительницы Энди Картрайта
13:18
Беларусь передала Киеву список задержанных "вагнеровцев" - Кулеба Видео
13:11
Какого числа Курбан байрам в 2020 году, выходной и всё, что надо знать Фото Видео
13:06
Ученые выявили неожиданное преимущество ботокса для здоровья
12:58
Клип Лободы Boom Boom набрал вдвое больше дизлайков чем лайков Видео
12:53
"Зеленый" тариф в Украине: эксперт объяснил, почему украинцам грозит рост тарифов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять