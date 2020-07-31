"У вас базар, слушайте Путина": Кравчук осадил пропагандистку Скабееву

Леонид Кравчук вступил в перепалку с Ольгой Скабеевой / Главред

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, который ранее был назначен главой ТКГ по Донбассу, в прямом эфире повздорил с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Перепалка произошла в прямом эфире программы 60 минут.

В прямом эфире Кравчук вступил в спор с ведущей относительно переговоров по Донбассу. Скабеева выразила возмущение, что членов бандформирований "Л/ДНР" Киев называет террористами. При этом она признала, что даже в Минских соглашениях ОРДЛО – это территория Украины и этот факт признал российский президент Владимир Путин.

"Слушайте своего президента", – сказал Кравчук Скабеевой.

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Кравчук пригласил главарей боевиков в Киев договариваться с ним, а Скабеева предложила Зеленскому приехать в Донецк и Луганск. На эту реплику Кравчук ответил, что на оккупированных территориях Донбасса находятся куча иностранных наемников, которые приехали зарабатывать, из-за чего никто не сможет гарантировать безопасность.

"Не говорите, когда я говорю! Это у вас базар! Я не хочу базара", – говорил первый президент Украины, пытаясь донести свои мысли до пропагандистки Скабеевой.

Напомним, 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил делегацию Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Новый глава делегации Киева в ТКГ уже рассказал, готов ли Киев идти на компромиссы для достижения мира на Донбассе.