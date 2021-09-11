Конкретные шаги после старта Северного потока-2: в ОП призвали США зафиксировать обещания на бумаге

Ермак призвал США зафиксировать обещания по Северному потоку-2 на бумаге / УНИАН

США во время визита президента Владимира Зеленского пообещали Украине конкретные шаги в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2". Однако эти обещания должны "лечь на бумагу", заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В ходе выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" глава Офиса Зеленского заявил, что механизм санкций против "Северного потока-2", который работал, был эффективен. Сейчас Украина критикует ту позицию, которая сложилась у международных партнеров.

"Но и во время встречи с федеральным канцлером (Германии - ред.) Ангелой Меркель, и поездки президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты, когда наступит время. Но мы все же ждем, что это ляжет на бумагу", - сказал Ермак.

Он отметил, что сейчас есть пример Будапештского меморандума.

"И сегодня Украина вынуждена верить не словам, а реальным шагам", - подчеркнул глава ОП.

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Отметим, глава правления компании Газпром Алексей Миллер в пятницу, 10 сентября, сделал заявление о том, что газопровод Северный поток-2 уже достроен. Работы по трубе завершились в 8:45 по киевскому времени.

Журналисты Bloomberg узнали, что первые поставки газа по трубопроводу СП-2 могут начаться уже с 1 октября. Причем через два месяца после этого газопровод может заработать на полную мощность.

США намерены продолжить противодействие российскому проекту газопровода Северный поток-2, заявила официальный представитель Госдепа Джалина Портер. Официальный Вашингтон по-прежнему считает Северный поток-2 плохой сделкой.