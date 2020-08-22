Кравчук дал два совета Зеленскому

Кравчук дал несколько советов Зеленскому / УНИАН

Первый Президент Украины Леонид Кравчук дал несколько советов действующему президенту Владимиру Зеленскому: иметь терпение, чтобы объединить общество, и выполнять обещания.

Об этом Кравчук рассказал в программе "На самом деле: Украина" на телеканале ДОМ.

По его словам, сегодня оппозиция, которая есть в Украине, особенно в Верховной Раде, не чувствует себя ответственной властью.

"Да, она критиковать должна и может – это не запрещается никому. Но если она ставит палки в колёса – а это я вижу и ощущаю, не буду сейчас называть конкретных людей, потому что это тема очень широкая – то тогда уже это не дискуссия, не обсуждение, не желание объединить усилия, а желание разъединить усилия", - подчеркнул Кравчук.

Именно поэтому первый президент посоветовал Зеленскому терпения, чтобы не поддаваться на провокации.

"Я всегда говорил: "Владимир Александрович, терпение, великая политическая сила, великая воля – для того, чтобы не поддаться на эти провокации часто, а делать всё, чтобы объединить наше общество, и чтобы это общество, люди, независимо, где они живут, слышали и слушали, и понимали действия власти. Это первое", - подчеркнул Кравчук.

Также он обратил внимание на то, что президент должен выполнить те обещания, которые дал в процессе выборов. При этом он добавил, что не всё это можно сразу – "вот, вчера обещал – сегодня выполнил".

"Каждый взрослый человек понимает, в доме своём часто навести порядок за один день очень сложно, а тут – государство. Надо быть взрослыми людьми", - уточнил первый президент.

Читайте такжеСудьба "минского формата": Зеленский поставил точку в вопросе переноса переговоровНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доволен работой политика Леонида Кравчука на посту главы делегации Киева в Трехсторонней контактной переговорной группы по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. На фронте уже больше месяца нет боевых потерь, что является большим достижением.

Об этом он заявил во время своего визита в Херсонскую область, сообщает Интерфакс-Украина.

Положительно оценив работу Кучмы, Зеленский заявил о том, что работа Кравчука его целиком и полностью устраивает – за последний месяц с украинской стороны нет потерь и ранений.