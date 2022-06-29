Курс Украины на НАТО остается на повестке дня, Киев уже соответствует стандартам Альянса – ОП

Украина на поле боя с Россией доказывает, что соответствует критериям НАТО - Офис президента / Коллаж Reuters, Посольство США в Украине

Украина уже демонстрирует соответствие стандартам Североатлантического альянса и сохраняет курс на вступление в коллективный блок безопасности Запада. Интеграция Финляндии и Швеции в Альянс показывает, что для Киева может появиться возможность вступления в НАТО в обход Плана действий. Украинское государство показывает мощь своей армии в войне против России. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Как сообщает Европейская правда, чиновник рассказал о том, что Украина удовлетворительно оценивает результаты саммита НАТО в Мадриде. Киев сохраняет курс на вступление в Альянс, а ВСУ уже соответствуют критериям блока.

Читайте такжеЛибо победа Киева, либо война Альянса с РФ в будущем: Зеленский призвал решить вопрос Украины в НАТО"Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины", - отметил Жовква.

Также он добавил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО становится для Киева примером евроатлантической интеграции без выполнения механизма Плана действий по членству в Альянсе.

По его словам, Украина уже соответствует критериям западного блока безопасности и доказывает это на поле боя с войсками РФ.

"На сегодняшний день, во время войны трудно утверждать, что Украина не отвечает стандартам НАТО - это касается стратегии или тактики военных действий. Украина ведет войну пусть не со второй армией мира, но с не самой слабой. И мы доказываем, что каждый день мы являемся взаимосовместимыми со стандартами НАТО", - подчеркнул Игорь Жовква.

Смотрите выступление президента Владимира Зеленского на саммите НАТО в Мадриде

Саммит НАТО в Мадриде

В среду, 29 июня, состоялся саммит стран Североатлантического альянса в Мадриде. Участники организации приняли новую Стратегию блока до 2030 года, в которой назвали Россию главной угрозой безопасности НАТО.

В Альянсе подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому блок видит возможность вступления Украины и Грузии в НАТО в будущем. Двери организации для Киева и Тбилиси не закрыты.

Организация утвердила новый пакет помощи для Украины, который состоит из двух компонентов – нелетальной помощи и систем для борьбы с БПЛА, а также оборудования для безопасной связи. Кроме того, блок поможет Киеву перейти на вооружение НАТО.

Швецию и Финляндию официально пригласили в НАТО. Государства вступят в Альянс после ратификации документа всеми участниками блока безопасности Запада.

Главред рекомендует: