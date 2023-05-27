Лукашенко госпитализировали в критическом состоянии, он нетранспортабельный - оппозиционер

По данным Валерия Цепкало, Александра Лукашенко госпитализировали после встречи с Путиным. Ему провели процедуру по очистке крови.

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Александра Лукашенко госпитализировали в критическом состоянии / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот с видео

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко госпитализировали после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он в критическом состоянии. Об этом на своей странице в Twitter заявил белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало.

Встреча Лукашенко и Путина состоялась в Москве. Оппозиционер утверждает, что белорусский президент сейчас нетранспортабелен.

"Для лечения Лукашенко в Москве привлекли ведущих специалистов. Проведены процедуры по очистке крови, состояние Лукашенко признано нетранспортабельным. Организованные усилия по спасению белорусского диктатора имели целью развеять спекуляции относительно якобы причастности Кремля к его отравлению. Независимо от того, выздоровеет он или нет, врачи предупреждают о возможности рецидивов", - написал Валерий Цепкало.

Оппозиционер на фоне этих слухов заявил о необходимости провести в Беларуси честные выборы и призвал мировое сообщество поспособствовать этому.

Лукашенко госпитализирован в критическом состоянии / фото: скриншот

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В Госдуме страны-агрессора России подтвердили болезнь Лукашенко, однако пытаются убедить, якобы "ничего смертельного в этом нет". Зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил, якобы "это не ковид", а Лукашенко "просто нужен отдых".

15 мая белорусские пропагандисты показали своего диктатора Александра Лукашенко впервые с 9 мая. В Сети опубликовали первые кадры с Лукашенко. Мониторинговый проект Belarusian Hajun, проанализировав фото, обратил внимание, что его рука снова забинтована.

Смотрите видео о том, как Россия может отобрать власть у Лукашенко на фоне болезни:

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