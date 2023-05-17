Лукашенко не болен, это инсценировка - генерал Маломуж

По мнению Маломужа, Лукашенко пытается инсценировать свою болезнь, чтобы не дать Путину втянуть Беларусь в прямое участие в войне против Украины.

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Лукашенко придумал свою болезнь / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Самопровозглашенный президент Беларуси, слухи о болезни которого активно начали распространяться после парада в Москве 9 мая, на самом деле может быть здоров. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Он не исключает, что Лукашенко пытается инсценировать свою "болезнь", чтобы избежать активной помощи Путину в войне против Украины.

"Я знаком с Лукашенко лично, а потому знаю, что он в сложных для себя ситуациях всегда пытается найти способ взять паузу и отойти от немедленного решения острой проблемы", - сказал Маломуж.

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Острой проблемой для Лукашенко остается то, что Путин всячески подталкивает его к прямому участию в войне. На российского диктатора уже не действуют прошлые отговорки Лукашенко об "удерживании западного фронта и прикрывании спины РФ".

"Теперь Лукашенко нужно действовать, а он этого хочет избежать. Он всячески пытается избежать активной помощи Москве и доказать миру, что он не является соучастником агрессивных действий России. И последняя его возможность сделать это – его здоровье", - объяснил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Смотрите видео Главреда о том, что на самом деле скрывается за "болезнью" Лукашенко:

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В Госдуме страны-агрессора России подтвердили болезнь Лукашенко, однако пытаются убедить, якобы "ничего смертельного в этом нет". Зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил, якобы "это не ковид", а Лукашенко "просто нужен отдых".

15 мая белорусские пропагандисты показали своего диктатора Александра Лукашенко впервые с 9 мая. В Сети опубликовали первые кадры с Лукашенко. Мониторинговый проект Belarusian Hajun, проанализировав фото, обратил внимание, что его рука снова забинтована.

Смотрите видео о том, как Россия может отобрать власть у Лукашенко на фоне болезни:

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