Маруся Звиробий выбыла из предвыборной гонки в Раду / Фото УНИАН

Кандидат от партии "Европейская солидарность" в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Звиробий-Беленькая заявила, что снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.

"Понимая, что своим противостоянием мы с Кошулинским можем открыть дорогу представителям олигархов в Верховную Раду, я приняла решение поддержать представителя патриотических сил Руслана Кошулинского и напомнить всем представителям политических сил: Украина прежде всего - это инструкция к исполнению, а не просто лозунг", - сказала Звиробий, сообщили в пресс-службе ЕС.

Звиробий уточнила, что партия "Европейская солидарность" провела соответствующие переговоры с ВО "Свобода", и политические силы пришли к согласию.

Звиробий идет в Раду – о чем сообщалось ранее: