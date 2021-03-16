Маруся Звиробий выбыла из предвыборной гонки в Раду

Кандидат от партии "Европейская солидарность" приняла решение поддержать представителя патриотических сил Руслана Кошулинского.
Кандидат от партии "Европейская солидарность" в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Звиробий-Беленькая заявила, что снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.
"Понимая, что своим противостоянием мы с Кошулинским можем открыть дорогу представителям олигархов в Верховную Раду, я приняла решение поддержать представителя патриотических сил Руслана Кошулинского и напомнить всем представителям политических сил: Украина прежде всего - это инструкция к исполнению, а не просто лозунг", - сказала Звиробий, сообщили в пресс-службе ЕС.
Звиробий уточнила, что партия "Европейская солидарность" провела соответствующие переговоры с ВО "Свобода", и политические силы пришли к согласию.
Звиробий идет в Раду – о чем сообщалось ранее:
- 10 декабря 2020 года скандальная Маруся Звиробий заявила, что решила баллотироваться на довыборах в Раду по 87-му округу в Ивано-Франковской области от партии Европейская солидарность бывшего президента Петра Порошенко.
- Тогда о своих планах она написала в Facebook и заверила, что не намерена менять свое решение.
- "Сегодня решающий день. Пока доеду в штаб "ЕС", еще имею право передумать, но зашла утром пораньше в гаджеты, посмотрела, что вся вражеская шобла уже взбесилась и бабосики московско-коломойские уже пошли работать. Значит, передумывать не будем", - в своей манере сообщила потенциальная депутат.
Автор: Адриана Бубновская