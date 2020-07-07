"Интуиция и гороскоп": временная глава Минэнерго сказала, как иногда подбирает кадры

Временно исполняющая обязанности главы Министерства энергетики Ольга Буславец поделилась, что доверяет гороскопу и своей интуиции.
Член Кабмина в интервью Экономической правде рассказала, что родилась под знаком Зодиака Рыбы, а это очень интуитивные люди, поэтому иногда на собеседованиях прислушивается к интуиции.
По словам врио главы Минэнерго, она благодарна богу, что у нее есть интуиция.
"Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала…", – сказала Буславец.
Напомним, Ольга Буславец была назначена врио главы Минэнерго 16 апреля. До того, как стать членом Кабмина, Буславец, в частности, была гендиректором Директората энергетических рынков Минэнерго.