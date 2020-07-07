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"Интуиция и гороскоп": временная глава Минэнерго сказала, как иногда подбирает кадры

Буславец поделилась, что по гороскопу она Рыбы, а это очень интуитивные люди.

7 июля 2020, 18:19
Буславец иногда во время подбора кадров доверяет интуиции – Минэнерго новости
Ольга Буславец иногда во время подбора кадров доверяет интуиции / УНИАН

Временно исполняющая обязанности главы Министерства энергетики Ольга Буславец поделилась, что доверяет гороскопу и своей интуиции.

Член Кабмина в интервью Экономической правде рассказала, что родилась под знаком Зодиака Рыбы, а это очень интуитивные люди, поэтому иногда на собеседованиях прислушивается к интуиции.

По словам врио главы Минэнерго, она благодарна богу, что у нее есть интуиция.

"Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала…", – сказала Буславец.

Напомним, Ольга Буславец была назначена врио главы Минэнерго 16 апреля. До того, как стать членом Кабмина, Буславец, в частности, была гендиректором Директората энергетических рынков Минэнерго.

Ольга Буславец интуиция гороскоп
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