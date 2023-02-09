"Мы наложим вето": Болгария не поддерживает ядерные санкции против РФ

Президент Болгарии заявил, что санкции в отношении ядерной энергетики РФ напрямую могут повлиять на болгарскую энергетику.

Болгария может ветировать ядерные санкции против РФ / сайт Кремля

Болгария отказывается поддерживать санкции, которые могут наложить в отношении ядерной энергетики РФ. Президент Болгарии Румэнг Радев заявил, что страна наложит вето, если такое решение будет приниматься. Об этом сообщает Euractiv.

Он убеждает, что санкции против российского ядерного топлива могут напрямую повлиять на атомную энергетику Болгарии.

"Болгария не может принять санкции в отношении ядерной энергетики, потому что они напрямую повлияют на нашу ядерную энергетику. Это нельзя допустить. Мы рассматриваем все возможные сферы, где возможны дальнейшие санкции. Но там, где на карту поставлены наши интересы, как в ядерной энергетике, мы очень внимательно следим за этими вопросами", — сказал Румен Радев.

Он прямо заявил, что в случае принятия такого решения, Болгария может наложить вето.

"Если потребуется, мы наложим вето, да", - сказал Радев.

Санкции США против РФ

26 января Вашингтон расширил санкции против юридических и физических лиц из России, в том числе санкционном перечне Минфина США появились судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с российской "группировкой Вагнер" и ее главой Евгением Пригожиным.

Президент США Джо Байден 30 сентября – в день, когда Путин объявил аннексию РФ территорий Украины – объявил об осуждении Вашингтоном незаконного решения страны-агрессора. Он подчеркнул – решение является нелегитимным. Вместе с тем Штаты объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц России.

Журналист Bloomberg отметили, что новые санкции США в отношении России выглядят масштабно только на бумаге. Ограничения, которые были введены против сотен российских политиков, чиновников и других лиц, не изменят ситуацию. Путин по-прежнему способен поддерживать экономику РФ.

В связи с аннексией Россией оккупированных Донбасса, Запорожской и Херсонской областей новые ограничения протии РФ запустила и Канада. Эмбарго затронуло детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций". В список попали 43 фамилии.

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