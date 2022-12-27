"Не будем питать иллюзий": в Германии жестко заявили о невозможности вести нормальные отношения с РФ

Министр иностранных дел Германии заявила, что Россия является угрозой для своих соседей.

В Германии жестко заявили о невозможности вести нормальные отношения с РФ / Коллаж фото сайт Кремля, Википедия, pixabay

С Россией сейчас невозможно вести "нормальные отношения", ведь Путин развязал кровавую войну против Украины. РФ является серьезной угрозой для своих соседей. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Digi24.

Она добавила, что Германия хочет видеть демократическую Россию.

"С этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим видеть мирную и демократическую Россию, которая не является угрозой для своих соседей. Но давайте не будем питать иллюзий - мы живем в другой реальности", - сказала Бербок.

Министр отметила, что задачей Германии должно стать укрепление общей безопасности против России и происходить это должно на постоянной основе. Она также пообещала помощь Украине, которая "защищает свободу Европы".

"Именно поэтому мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется - оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой", - добавила Бербок.

Напомним, на фоне передачи систем противовоздушной обороны Patriot от США Украине в качестве военной помощи в Германии задумались над тем, что еще могут поставить нашей стране. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Олафа Шольца изучит дальнейшие поставки ПВО и оружия в Украину.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что ФРГ дала обещание предоставить Украине больше вооружений и боеприпасов. Киев в срочном порядке нуждается в зенитных систем, самоходных гаубиц и боеприпасов. Идут переговоры по предоставлению танков Marder и Leopard. В диалоге наблюдается положительная динамика.

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