glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Не будем питать иллюзий": в Германии жестко заявили о невозможности вести нормальные отношения с РФ

27 декабря 2022, 20:02
Министр иностранных дел Германии заявила, что Россия является угрозой для своих соседей.
Германия, Путин
В Германии жестко заявили о невозможности вести нормальные отношения с РФ / Коллаж фото сайт Кремля, Википедия, pixabay

С Россией сейчас невозможно вести "нормальные отношения", ведь Путин развязал кровавую войну против Украины. РФ является серьезной угрозой для своих соседей. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Digi24.

Она добавила, что Германия хочет видеть демократическую Россию.

"С этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим видеть мирную и демократическую Россию, которая не является угрозой для своих соседей. Но давайте не будем питать иллюзий - мы живем в другой реальности", - сказала Бербок.

Министр отметила, что задачей Германии должно стать укрепление общей безопасности против России и происходить это должно на постоянной основе. Она также пообещала помощь Украине, которая "защищает свободу Европы".

"Именно поэтому мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется - оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой", - добавила Бербок.

Напомним, на фоне передачи систем противовоздушной обороны Patriot от США Украине в качестве военной помощи в Германии задумались над тем, что еще могут поставить нашей стране. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Олафа Шольца изучит дальнейшие поставки ПВО и оружия в Украину.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что ФРГ дала обещание предоставить Украине больше вооружений и боеприпасов. Киев в срочном порядке нуждается в зенитных систем, самоходных гаубиц и боеприпасов. Идут переговоры по предоставлению танков Marder и Leopard. В диалоге наблюдается положительная динамика.

Другие новости:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:48

Даже во время смывания: почему нельзя держать открытой крышку унитаза

20:35

Вся зима будет напряженной: в КГГА рассказали, когда прекратятся экстренные отключения света в КиевеВидео

20:10

Приметы на 29 декабря: 2 простых совета, которые нужно успеть сделать всем до Нового годаВидео

20:02

"Не будем питать иллюзий": в Германии жестко заявили о невозможности вести нормальные отношения с РФВидео

20:01

Сергей Стерненко. Почему Скабеева заговорила о развале РоссииВидеоблоги

Реклама
19:41

9-летний сын известного российского фигуриста шокировал поведением и потребовал вернуть 2 тыс. евроВидео

19:33

Вы будете удивлены: почему сушить волосы феном полезнее, чем без негоВидео

19:21

Как в 60 лет выглядеть на 45: 6 вещей, которые легко сочетаются между собой и молодят

19:20

ВСУ отразили штурм РФ под Бахмутом: у оккупантов за сутки более 200 убитых и раненыхВидео

19:15

"Вторая армия мира" постепенно уходит в прошлоемнение

19:10

"Вместе до смерти": Лукашенко с Путиным на руках подняли на смехВидео

18:56

Трофейную технику невозможно отремонтировать: в Украине нехватка запчастей - The Washington PostВидео

18:42

Новая почта взвинтила тарифы: сколько нужно платить с 1 январяВидео

18:32

"Патологическое пренебрежение к Украине": в МИД жестко ответили на бредни Орбана насчет войныВидео

18:31

Лунтик превращается в Жирика: Гиркин высмеял "астролога" МедведеваВидео

18:18

Вместо мороза и снегопада Украину накроет новая опасность: синоптики назвали дату нашествияВидео

17:48

Отмена аварийных отключений на Новый год: Шмыгаль назвал главное условиеВидео

17:38

Украинцам призывного возраста хотят разрешить выезжать за границу в 2023 году: кто в спискеВидео

17:12

Кубраков рассказал, кто выиграет от принятия градостроительной реформы

17:12

Без газа и электричества: 4 способа нагреть воду подручными средствами

Реклама
16:56

Ударим по Москве: генерал-разведчик рассказал о мощном вооружении для ВСУВидео

16:53

Блюда на Новый год, которые в год Кролика принесут семье большой успех: 3 простых денежных рецептаВидео

16:26

"Любовь в вине – огонь в огне": как варить глинтвейн правильноВидео

16:16

"Украина может воевать пока их поддерживают США": Орбан опозорился скандальным заявлениемВидео

15:57

Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего: говорили о Бахмуте и КременнойВидео

15:40

Неудачники-2023: астролог назвал 4 знака зодиака, которых ждет тяжелый год

15:35

Тина Кароль показала, как вырос за год ее сын ВеняВидео

15:35

Атаки на авиабазы россиян ставят под вопрос удары РФ по энергетике Украины – NYTВидео

15:32

СМИ: 74-летний Шуфутинский готовится стать отцом

15:21

Агент Примадонна: Пугачеву обвинили в работе на западные спецслужбы

15:13

Эксперт назвал главные риски для Украины в 2023 годуВидео

15:07

Приметы на 28 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы не остаться без денегВидео

15:03

Дочь Меладзе поделилась редким фото с бывшей женой артиста

15:00

Как загадать желание на Новый Год, чтобы точно сбылось: фокусы, которыми пользуются успешные люди

14:55

В Еленовке погиб защитник Мариуполя: он хотел жениться и спасти маму от ракаВидео

14:50

Путин решил помародерить: поклянчил огурцы у 8-летней девочки с оккупированного ЗапорожьяВидео

14:41

Переговорные позиции Украины с РФ будут гораздо сильнее: Золотарев назвал главную цель для ВСУВидео

14:41

"Властелин конца": Путин подарил лидерам СНГ восемь колец, одно оставил себе - лучшие мемыВидео

14:19

Остапчук похвастался завтраками от 22-летней любовницы

14:09

ВСУ пошли вперед на Луганщине: десантники рассказали о продвижении у КременнойВидео

Реклама
13:51

Давно забытый салат Райское наслаждение на Новый год: рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

13:31

"Ни тебе компенсации, ни Лады": два оккупанта погибли в ДТП, возвращаясь с войны в Украине

13:29

Бедность, безработица и рост криминала: украинцев ждет тяжелое время после войны – ЗолотаревВидео

13:26

Освобождение Крыма и прорыв к Сватово: эксперты назвали главные сценарии войны-2023Видео

13:00

Гороскоп на завтра 28 декабря 2022: Рыбам – эгоизм, Тельцам – финансы, Львам – молчание

12:57

Российские корабли в Черном море: украинские моряки рассказали, сколько ракет враги держат наготовеВидео

12:35

Комбинированный удар: после взрывов в Энгельсе РФ готовит новый сценарий атаки на УкраинуВидео

12:33

Многие кладут серебряную ложку в воду: зачем они так делают и есть ли польза

12:26

"Варят лягушку на медленном огне": США дают Украине оружие не для возвращения территорий – экспертВидео

12:22

Из застолья – в больницу: 3 категории людей, которым нельзя есть холодец

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять