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Новые выборы или Терехов у власти: эксперт сделал прогноз о развитии ситуации в Харькове

25 декабря 2020, 02:50
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По закону Верховную Раду нельзя привлечь к ответственности за неназначение внеочередных выборов мэра, утверждает Кирилл Сазонов.

Кернес
Геннадия Кернеса похоронили 23 декабря / УНИАН

Сложившаяся на данный момент конфигурация власти устраивает Банковую, поэтому сейчас Киев вряд ли собирается назначать досрочные выборы мэра Харькова в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса. Скорее всего, принятие Верховной Радой решения о повторных выборах затянут до следующей осени. Исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Как заявил политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала Украина 24, нынешний баланс сил в первой столице устраивает Офис президента, поэтому новые выборы назначать пока не планируют.

"Скорее всего, дело затянут – в лучшем случае до следующей осени. Ничто не помешает Терехову исполнять обязанности любое время. Рада просто не будет назначать выборы, а Терехов – исполнять обязанности", - считает эксперт.

Также он добавил, что украинский парламент фактически нельзя привлечь к ответственности за затягивание процесса с назначением досрочных выборов в Харькове. Депутаты должны реализовать все процедуры, однако конкретных рычагов влияния на парламентариев нет.Читайте такжеБорьба за Харьков: политолог спрогнозировал, что ждет город после смерти Кернеса

"Они могут просто этого не делать, и никто никакой ответственности за это не несет. Именно поэтому, думаю, процесс затянется надолго", - подчеркнул Сазонов.

Геннадий Кернес

новости Харькова Геннадий Кернес новости Украины
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