Новые выборы или Терехов у власти: эксперт сделал прогноз о развитии ситуации в Харькове

По закону Верховную Раду нельзя привлечь к ответственности за неназначение внеочередных выборов мэра, утверждает Кирилл Сазонов.
Сложившаяся на данный момент конфигурация власти устраивает Банковую, поэтому сейчас Киев вряд ли собирается назначать досрочные выборы мэра Харькова в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса. Скорее всего, принятие Верховной Радой решения о повторных выборах затянут до следующей осени. Исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета Игорь Терехов.
Как заявил политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала Украина 24, нынешний баланс сил в первой столице устраивает Офис президента, поэтому новые выборы назначать пока не планируют.
"Скорее всего, дело затянут – в лучшем случае до следующей осени. Ничто не помешает Терехову исполнять обязанности любое время. Рада просто не будет назначать выборы, а Терехов – исполнять обязанности", - считает эксперт.
Также он добавил, что украинский парламент фактически нельзя привлечь к ответственности за затягивание процесса с назначением досрочных выборов в Харькове. Депутаты должны реализовать все процедуры, однако конкретных рычагов влияния на парламентариев нет.Читайте такжеБорьба за Харьков: политолог спрогнозировал, что ждет город после смерти Кернеса
"Они могут просто этого не делать, и никто никакой ответственности за это не несет. Именно поэтому, думаю, процесс затянется надолго", - подчеркнул Сазонов.
Геннадий Кернес
- В Харькове 23 декабря состоялись отпевание, прощание и похороны мэра Геннадий Кернеса. Градоначальника похоронили на втором городском кладбище.
- Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в немецкой клинике Шарите в Берлине. Политик проходил лечение от последствий COVID-19. О его смерти сообщил друг мэра Харькова Павел Фукс.
- В связи со смертью Геннадия Кернеса Верховная Рада должна утвердить проведение в городе досрочных выборов мэра. Исполнять обязанности харьковского городского головы на временной основе будет секретарь горсовета Игорь Терехов.