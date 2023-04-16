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"Переоценили свои силы": Запад не поставит Украине оружие в запланированные даты – нардеп

Андрей Ганчук
16 апреля 2023, 13:23 обновлено 16 апреля, 13:23
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Существуют проблемы с поставками Украине боеприпасов и техническим состоянием переданных танков Leopard 2, сказал народный депутат Сергей Рахманин.
ВСУ, Леопард 2
Танки Leopard 2 иногда нуждаются в капитальном ремонте - депутат / Коллаж 93 ОМБр, Bundeswehr

Западные партнеры не смогут предоставить Украине вооружения в рамках ранее запланированных сроков. Присутствуют проблемы с поставками боеприпасов и техническим состоянием танков Leopard 2. Запад и украинские чиновники работают над тем, чтобы выровнять ситуацию. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин.

В эфире Радио НВ он рассказал о том, что на данный момент существуют проблемы с поставками Украине вооружений от Запада. Страны-партнеры отчасти переоценили свои силы, когда брали на себя конкретные обязательства.

"Там есть и объективные, и субъективные сложности. Объективные заключаются в том, что средства поражения, вооружения нужно довезти, доставить в Украину так, чтобы максимально их обезопасить. Субъективные – они, к сожалению, не новые и я об этом говорил, и не только я, потому что наши партнеры, когда они брали на себя соответствующие обязательства, они немного переоценили свои силы", - считает Рахманин.

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По словам парламентария, есть вопросы по техническому состоянию некоторых вооружении. В первую очередь – танков Leopard 2. Различные модификации танков не отвечают нормам бронетехники, которая используется в ходе боевых действий. Поэтому танки не удается поставить так быстро, как ожидалось.

"Они (танки Leopard 2, - ред.) нуждаются в восстановлении, они нуждаются в ремонте; иногда регламентно-текущем, иногда, к сожалению, капитальном. И поэтому в принципе поставка танков, в частности, происходит не так быстро, как это должно быть", - объяснил ситуацию нардеп.

Кроме того, по словам депутата, Украина сталкивается с проблемами получения боеприпасов. Причем как советского образца, запасы которых заканчиваются по всему миру, так и боеприпасов НАТО калибра 155 мм, на которых работает ряд артиллерийских систем ВСУ.

Также он добавил, что Киев и западные партнеры работают над тем, чтобы выровнять ситуацию, однако Западу вряд ли удастся поставить Украине обещанные вооружений в запланированные сроки.

"Как раз, в принципе, и усилия наших партнеров, и усилия чиновников, должностных лиц-украинцев как раз направлены на то, чтобы максимально сделать более интенсивными и ритмичными эти поставки. В чем-то ситуация выравнивается. Но, к большому сожалению, скажем так, я думаю, что об этом можно говорить, потому что об этом говорят уже вслух, в том числе и украинские чиновники, и об этом пишут и западная пресса, об этом сегодня упоминали, например, The Washington Post, в принципе те даты поставок вооружений, которые планировали раньше, они, к сожалению, не будут соблюдены", - подчеркнул Сергей Рахманин.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что решение о контрнаступлении армии Украины примет Генеральный штаб ВСУ. По словам чиновника, все решится в последний момент. У Украины есть несколько сценариев проведения военной операции.

Журналисты Bloomberg в своем материале предположили, что контрнаступление ВСУ может начаться в мае сразу на нескольких направлениях. Один из собеседников сделал предположение, согласно которому украинские войска могут осуществить продвижение в 30 км на Мелитопольском направлении, чтобы взять под огневой контроль линии снабжения оккупантов РФ и создать плацдарм для нового наступления уже в 2024 году.

В Институте изучения войны рассказали, что агрессор Россия перебросила в Бахмут воздушно-десантные войска. Вероятно, оккупанты бросили подкрепление в город, чтобы попытаться сдержать возможное контрнаступление ВСУ.

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