Поставки газа через Украину и переговоры с РФ, США и Германией: у Зеленского раскрыли планы Киева

Украина готовится к переговорам по транзиту газа в Европу / Reuters

Украина намерена провести консультации по вопросам транзита газа в европейские страны с Россией, США и Германией. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В ходе интервью Atlantic Council он рассказал о том, что сейчас Киев планирует провести консультации по ситуации с транзитом газа в Европу с рядом государств. Речь идет о России, США и Германии.

"Киев ожидает начала консультаций с РФ, США и Германией по вопросу транзита российского газа через Украину в Европу", - подчеркнул Андрей Ермак.

Транзит газа через Украину в Европу

Договор Газпрома и Нафтогаза на прокачку газа в Европу путем газотранспортной системы Украины заканчивается в 2024 году. Россияне отказываются вести переговоры о продлении соглашения. Руководитель Нафтогаза Юрий Витренко говорил, что после запуска газопровода Северный поток-2 Газпром больше не будет зависеть от прокачки газа через украинскую территорию. Ситуация может привести к перепаду цен и проблемам с поставками топлива.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что вопрос транзита российского газа через Украину в Европу теперь для Москвы не на первом плане. Россия готова транспортировать топливо через украинскую ГТС, однако только в том случае, если в странах ЕС будет дополнительный спрос на газ. Газпром пока не принял решения по данному вопросу.

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