'Потребуется тотальная дешизофренизация': Подоляк разнес РФ за реакцию на контрнаступление ВСУ

Подоляк потроллил заявления россиян о контрнаступлении ВСУ / Коллаж Офис президента, УНИАН

Реакция россиян на контрнаступательную операцию Вооруженных сил Украины вызывает множество вопросов. Их заявления не совпадают друг с другом. Впоследствии потребуется проведение "дешизофренизации" "русского мира". Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он высмеял заявления россиян на действия ВСУ. По мнению чиновника, сторонники "русского мира" нуждаются в "дешизофренизации".

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"Никакой паники нет. Никакого контрнаступления нет. Никаких потерь нет. Все идет по плану... Но как же не хочется отсюда уезжать, здесь, на оккупированных территориях, так уютно, по-домашнему"... Кажется, "русский мир" нуждается еще и в тотальной дешизофренизации...",- подчеркнул Михаил Подоляк.

Контрнаступление армии Украины

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию в Херсонской и Харьковской областях. Они вытесняют противника с временно занятых им позиций. Освобождаются населенные пункты.

На Херсонщине украинские войска деоккупировали Высокополье и Ольгино. Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что есть и другие освобожденные пункты, однако о них пока не сообщается.

В районе Балаклеи Харьковской области ВСУ освободили два села – Байрак и Новую Гусаровку. Там уже развевается государственный флаг Украины.

В Институте изучения войны отметили, что армия Украины прибегла к тактической внезапности и продвинулась минимум на 20 километров вглубь захваченных Россией территорий в Харьковской области. Освобождено около 400 квадратных метров украинской земли.

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