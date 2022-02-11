"Позиция Украины непреклонна": Козак обиделся на отказ Ермака вести прямые переговоры с боевиками

Дмитрий Козак высказал свое недовольство отказов Украины на прямые переговоры с представителями ОРДЛО / Скриншот

Представитель РФ на переговорах политических советников глав государств нормандского формата Дмитрий Козак остался недовольным позицией представителя Украины Андрея Ермака.

Делегаты признали, что встреча 10 февраля не завершилась с какими-либо ощутимыми успехами или подписанием совместного документа. Но если Ермак акцентировал внимание на настроенности сторон к диалогу, то Козак – на разногласиях, которые не удалось преодолеть, пишет "24 канал".

"К сожалению, почти 9 часов переговоров завершились без каких-либо ощутимых результатов, выраженных в документах. Мы попытались согласовать итоговый документ – на основе предварительных договоренностей. Но преодолеть разногласия в трактовке минских договоренностей сегодня не удалось", - заявил Дмитрий Козак по их итогам встречи, которая продлилась 9 часов.

По словам российского представителя, главной в повестке дня переговоров 10 февраля стояла тема политических аспектов минских договоренностей – в частности особый статус Донбасса, закрепленный в Конституции Украины. И, мол, с Францией и Германией "на словах" было в России взаимопонимание по поводу порядка решения этого вопроса.

Читайте такжеУдар Украины по России и инициативе "ЛДНР": Гармаш заявил об отказе Киева от "документов" ОРДЛО"Но позиция Украины непреклонна. Отказались в проекте итогового документа даже цитировать минские соглашения, что вопрос будущего постконфликтного статуса этих территорий (ОРДЛО, – ред.) должен решаться в процессе консультаций с представителями Отдельных районов (речь о прямых переговорах Киева с пророссийскими боевиками, – ред). Это – краеугольное расхождение, которое Украина отказалась согласовать", - заявил Козак.

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Встреча советников глав стран нормандской четверки

В Берлине 11 февраля завершились вторые за последний месяц переговоры политических советников нормандской четверки.

Встреча политических советников в Германии длилась почти 9 часов.

Украину на переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а Россию - заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Тем временем Россия озвучила условие для следующей встречи "нормандских" советников. Как заявил во время брифинга заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, переговоры могут пройти после заседаний политической подгруппы ТКГ.

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