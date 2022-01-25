Премьер Хорватии оправдался за скандальные слова Милановича об Украине

Премьер Хорватии высказался о заявлениях президента / facebook.com andrej plenkovic.rh

Заявления президента Хорватии об отзыве военных из НАТО в случае вторжения России в Украину "не имеют ничего общего с позицией правительства", заявил сегодня премьер-министр страны Андрей Пленкович, передает Kamenjar.

"Это заявление не имеет ничего общего с политикой правительства Республики Хорватии", - цитирует издание Пленковича.

Глава правительства заверил, что не знает, каких военных имел в виду Миланович, когда говорил об их отзыве из НАТО.

"Хорватских солдат в Украине нет. Контингент, который находился в Польше, уже вернулся в страну", - добавил премьер.

Пленкович напомнил, что Хорватия подписала декларацию о поддержке Украины и стремится поделиться своим опытом с украинскими военными. По его словам, политика Загреба заключается в снижении напряженности и предотвращении конфликтов.

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Скандальное заявление президента Хорватии

Лидер Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, и в случае наступления России Загреб максимально дистанцируется от событий и выведет всех военных из региона.

Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, президент Хорватии заявил:

"Мы не будем иметь с этим ничего общего и не должны ничего. Если будет эскалация, то выведем (из региона – ред.) последнего хорватского солдата".

Позже в МИД Украины пригласили посла Хорватии в Украине Аницу Джамич, которой была донесена позиция о категорической неприемлемости заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес Украины.

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