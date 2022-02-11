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"Процесс работы разблокирован": Ермак рассказал о сдвигах в работе нормандского формата

11 февраля 2022, 14:20
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Также достигнута договоренность активизации работы в ТКГ, заявил глава ОП.

Андрей Ермак
Андрей Ермак привез хорошие новости с Германии / УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс работы нормандского формата удалось разблокировать.

Отныне встречи дипломатов будут проходить чаще, заявил Ермак во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове, пишет РБК "Украина".

"Процесс работы нормандского формата разблокирован, эти встречи будут происходить в частом режиме", - отметил глава ОП.

Он также рассказал о результатах вчерашние встречи политсоветников нормандского формата в Берлине, отметив, что Украина получила поддержку своей позиции от сторон.

Читайте также"Позиция Украины непреклонна": Козак обиделся на отказ Ермака вести прямые переговоры с боевиками"Была зафиксирована поддержка всеми сторонами, приверженность режиму прекращения огня. Также достигнута договоренность активизации работы в ТКГ. И самое главное, что этот процесс переговорный происходит, украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию относительно всех вопросов", - подытожил Ермак.

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Встреча советников глав стран нормандской четверки

В Берлине 11 февраля завершились вторые за последний месяц переговоры политических советников нормандской четверки. Встреча политических советников в Германии длилась почти 9 часов.

Украину на переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а Россию - заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Тем временем Россия озвучила условие для следующей встречи "нормандских" советников. Как заявил во время брифинга заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, переговоры могут пройти после заседаний политической подгруппы ТКГ.

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Автор: Сергей Кущ
viber
нормандская четверка новости Украины Андрей Ермак
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