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Новая роль Франции и ФРГ по Донбассу: Гармаш рассказал об инициативе Киева о прекращении огня

11 февраля 2022, 07:26
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От результатов переговоров в рамках "Нормандии" зависит ситуация в минском процессе, сказал Сергей Гармаш.

Война на Донбассе
Украина может предложить Франции и Германии участие в процедуре контроля над режимом прекращения огня на Донбассе – Гармаш / УНИАН

Украина по итогам переговоров советников лидеров стран нормандского формата может выступить с инициативой по участию Франции и Германии в процедуре проверки выполнения режима прекращения огня на Донбассе. От результатов дискуссии в нормандском формате зависит диалог в минском процессе. Об этом заявил представитель Киева в ТКГ Сергей Гармаш.

В комментарии Суспільне он рассказал о том, что инициативы подключения Парижа и Берлина к верификации соблюдения режима прекращения огня проговаривались и раньше.

Читайте также"Минск" по сценарию РФ и прямой диалог с "ЛДНР": Украина поставила Москве резкое условие по Донбассу"Украина может предложить Германии и Франции, чтобы они, как посредники рассматривали и устанавливали, кто виноват в нарушении "режима тишины", - сказал Гармаш.

Также он добавил, что "Нормандия" устанавливает механизм действий для работы Трехсторонней контактной группы. Поэтому от договоренностей в "руководящем" формате зависит дальнейшее развитие переговоров в рамках минского процесса.

"Нормандский формат рекомендует что-то Трехсторонней контактной группе. Но поскольку две стороны конфликта, главы этих государств являются членами нормандского формата, то понятно, что это направление для работы обеих сторон России и Украины. Конечно, от результатов встречи в нормандском формате, очень многое зависит в Минских переговорах", - подчеркнул Сергей Гармаш.

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Переговоры советников лидеров "Нормандии" в Берлине

В Берлине 11 февраля завершились переговоры советников лидеров нормандского формата по Донбассу. Украину представил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Россию – заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак. По итогам встречи, которая длилась 9 часов, стороны сделали ряд заявлений.

Представитель Киева Ермак сказал, что стороны решили продолжать переговоры по Донбассу. На следующей встрече планируется обсуждение документов по имплементации Минских соглашений.

Как уточнил глава ОП, о переговорах глав МИД нормандского формата речи не идет. Стороны стремятся к организации встречи нормандской четверки.

Также Ермак добавил, что Украина поддерживает перенос работы ТКГ в Турцию.

Российский делегат Дмитрий Козак сделал заявление о том, что встреча затянулась из-за, дескать, отказа Украины "цитировать Минские соглашения" в итоговом документе, который по этой причине не приняли.

По его словам, особого прогресса в результате переговоров нет.

Кроме того, Козак добавил, что Украина не ответила России на вопрос об особом статусе отдельных районов Донбасса в составе украинского государства.

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