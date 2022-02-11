Новая роль Франции и ФРГ по Донбассу: Гармаш рассказал об инициативе Киева о прекращении огня

От результатов переговоров в рамках "Нормандии" зависит ситуация в минском процессе, сказал Сергей Гармаш.
Украина по итогам переговоров советников лидеров стран нормандского формата может выступить с инициативой по участию Франции и Германии в процедуре проверки выполнения режима прекращения огня на Донбассе. От результатов дискуссии в нормандском формате зависит диалог в минском процессе. Об этом заявил представитель Киева в ТКГ Сергей Гармаш.
В комментарии Суспільне он рассказал о том, что инициативы подключения Парижа и Берлина к верификации соблюдения режима прекращения огня проговаривались и раньше.
Читайте также"Минск" по сценарию РФ и прямой диалог с "ЛДНР": Украина поставила Москве резкое условие по Донбассу"Украина может предложить Германии и Франции, чтобы они, как посредники рассматривали и устанавливали, кто виноват в нарушении "режима тишины", - сказал Гармаш.
Также он добавил, что "Нормандия" устанавливает механизм действий для работы Трехсторонней контактной группы. Поэтому от договоренностей в "руководящем" формате зависит дальнейшее развитие переговоров в рамках минского процесса.
"Нормандский формат рекомендует что-то Трехсторонней контактной группе. Но поскольку две стороны конфликта, главы этих государств являются членами нормандского формата, то понятно, что это направление для работы обеих сторон России и Украины. Конечно, от результатов встречи в нормандском формате, очень многое зависит в Минских переговорах", - подчеркнул Сергей Гармаш.
Переговоры советников лидеров "Нормандии" в Берлине
В Берлине 11 февраля завершились переговоры советников лидеров нормандского формата по Донбассу. Украину представил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Россию – заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак. По итогам встречи, которая длилась 9 часов, стороны сделали ряд заявлений.
Представитель Киева Ермак сказал, что стороны решили продолжать переговоры по Донбассу. На следующей встрече планируется обсуждение документов по имплементации Минских соглашений.
Как уточнил глава ОП, о переговорах глав МИД нормандского формата речи не идет. Стороны стремятся к организации встречи нормандской четверки.
Также Ермак добавил, что Украина поддерживает перенос работы ТКГ в Турцию.
Российский делегат Дмитрий Козак сделал заявление о том, что встреча затянулась из-за, дескать, отказа Украины "цитировать Минские соглашения" в итоговом документе, который по этой причине не приняли.
По его словам, особого прогресса в результате переговоров нет.
Кроме того, Козак добавил, что Украина не ответила России на вопрос об особом статусе отдельных районов Донбасса в составе украинского государства.
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