Провал Будапештского меморандума и ядерная угроза из Крыма: Украина в ООН объявила об опасности РФ

Украина напомнила в ООН, что в 1994 году отказалась от 3-го ядерного арсенала в мире / Фото: Reuters

Официальный Киев обеспокоен наращиванием ядерного потенциала России в захваченном Крыму. Действия Москвы представляют угрозу международному режиму нераспространения ядерного оружия. Украина в 1994 году в добровольном порядке отказалась от оружия массового поражения, однако Россия нарушила обязательства, оккупировав Крым и Донбассу. В рамках Организации объединенных наций нужно подписать документ о гарантиях неядерным государствам. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко.

Как сообщает Укринформ, зампред Украины при ООН Юрий Витренко на заседании Генассамблеи, которое было посвящено Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, сказал о том, что Киев обеспокоен действиями России в Крыму.Читайте такжеКонтрудар из-за ядерного оружия в Крыму: Украина готова разместить силы ПВО США на своей территории

"Мы обеспокоены рисками возможного размещения на полуострове установок по обогащению урана, производства материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием", - отметил дипломат, указав на то, что в Генассамблея ООН уже в ряде резолюция выражала свою обеспокоенность ситуаций с милитаризацией Крыма и размещения в автономной республике средств доставки ядерного оружия.

Витренко также добавил, что действия России – это прямая угроза международному режиму, нераспространения ядерного оружия. Государство с ядерным статусом оккупировало Украину, тем самым расширив территорию возможного развертывания оружия массового поражения.

Кроме того, дипломат напомнил, что Украина в 1994 году в добровольном порядке отказалась от 3-го ядерного арсенала в мире и подключилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Однако Россия нарушила свои обязательства в рамках Будапештского меморандума и оккупировала украинские территории – Крым и Донбасс. Гарантии безопасности, предоставленные Киеву, оказались неэффективными.

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Витренко подчеркнул, что в ООН должны запустить работу Конференции по разоружению, чтобы проработать и подписать договор о предоставлении гарантий безопасности странам, у которых нет ядерного оружия.

Вопрос размещения ядерного оружия в Крыму

В ноябре 2020 года на тот момент заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос говорил, что Россия может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму. По его словам, вооружение может появиться в селах Краснокаменка (объект Феодосия-13) и Балаклава. Если россияне разместят там бомбардировщики Ту-22М3, под угрозой окажется даже территория Великобритании.

Министр обороны Андрей Таран заявлял, что в ведомство поступали сведения, согласно которым Россия планирует разместить ядерное оружие в Крыму и собирается установить контроль над Черноморским бассейном.

В феврале 2021 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что Россия изучала объект Феодосия-13 в Крыму, где в советское время был соответствующий склад, на предмет размещения ядерного оружия. Однако россияне отказались от такой идеи, так как не увидели в подобной инициативе никакого смысла.