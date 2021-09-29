УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Провал Будапештского меморандума и ядерная угроза из Крыма: Украина в ООН объявила об опасности РФ

29 сентября 2021, 09:20

Оккупация Украины привела к расширению Россией территории развертывания ядерного оружия, сказал Юрий Витренко.

ООН
Украина напомнила в ООН, что в 1994 году отказалась от 3-го ядерного арсенала в мире / Фото: Reuters

Официальный Киев обеспокоен наращиванием ядерного потенциала России в захваченном Крыму. Действия Москвы представляют угрозу международному режиму нераспространения ядерного оружия. Украина в 1994 году в добровольном порядке отказалась от оружия массового поражения, однако Россия нарушила обязательства, оккупировав Крым и Донбассу. В рамках Организации объединенных наций нужно подписать документ о гарантиях неядерным государствам. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко.

Как сообщает Укринформ, зампред Украины при ООН Юрий Витренко на заседании Генассамблеи, которое было посвящено Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, сказал о том, что Киев обеспокоен действиями России в Крыму.Читайте такжеКонтрудар из-за ядерного оружия в Крыму: Украина готова разместить силы ПВО США на своей территории

"Мы обеспокоены рисками возможного размещения на полуострове установок по обогащению урана, производства материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием", - отметил дипломат, указав на то, что в Генассамблея ООН уже в ряде резолюция выражала свою обеспокоенность ситуаций с милитаризацией Крыма и размещения в автономной республике средств доставки ядерного оружия.

Витренко также добавил, что действия России – это прямая угроза международному режиму, нераспространения ядерного оружия. Государство с ядерным статусом оккупировало Украину, тем самым расширив территорию возможного развертывания оружия массового поражения.

Кроме того, дипломат напомнил, что Украина в 1994 году в добровольном порядке отказалась от 3-го ядерного арсенала в мире и подключилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Однако Россия нарушила свои обязательства в рамках Будапештского меморандума и оккупировала украинские территории – Крым и Донбасс. Гарантии безопасности, предоставленные Киеву, оказались неэффективными.

Реклама

Витренко подчеркнул, что в ООН должны запустить работу Конференции по разоружению, чтобы проработать и подписать договор о предоставлении гарантий безопасности странам, у которых нет ядерного оружия.

Вопрос размещения ядерного оружия в Крыму

В ноябре 2020 года на тот момент заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос говорил, что Россия может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму. По его словам, вооружение может появиться в селах Краснокаменка (объект Феодосия-13) и Балаклава. Если россияне разместят там бомбардировщики Ту-22М3, под угрозой окажется даже территория Великобритании.

Министр обороны Андрей Таран заявлял, что в ведомство поступали сведения, согласно которым Россия планирует разместить ядерное оружие в Крыму и собирается установить контроль над Черноморским бассейном.

В феврале 2021 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что Россия изучала объект Феодосия-13 в Крыму, где в советское время был соответствующий склад, на предмет размещения ядерного оружия. Однако россияне отказались от такой идеи, так как не увидели в подобной инициативе никакого смысла.

viber
новости России ядерное оружие ООН Будапештский меморандум новости Украины новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Провал Будапештского меморандума и ядерная угроза из Крыма: Украина в ООН объявила об опасности РФ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недруговГороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов Как выглядеть моложе после 40 лет: советы, чтобы повернуть время вспятьКак выглядеть моложе после 40 лет: советы, чтобы повернуть время вспять "Я думаю о своей жене, понял?": Усик разозлился на журналиста и ушел с интервью"Я думаю о своей жене, понял?": Усик разозлился на журналиста и ушел с интервью Гороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: происки недругов, интриги и неожиданные сюрпризыГороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: происки недругов, интриги и неожиданные сюрпризы "Лучший боец планеты": Сеть "взорвалась" после триумфа Усика в бою с Джошуа"Лучший боец планеты": Сеть "взорвалась" после триумфа Усика в бою с Джошуа

Последние новости

09:20

Провал Будапештского меморандума и ядерная угроза из Крыма: Украина в ООН объявила об опасности РФ

09:13

Какой будет погода в октябре 2021: синоптик Укргидрометцентра уточнил прогноз

09:00

Самые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоять Фото

08:52

Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: служебный роман, испытания судьбы, успех с деньгами Видео

08:45

Как Украина проспала контракт Венгрии с Газпромом мнение

Реклама
08:26

Украина – надежная транзитная страна: в ЕС поддержали Киев и сделали заявление по Венгрии и Газпрому Видео

08:23

Коронавирус в Украине 29 сентября: выявлено почти 10 тыс. новых больных, число жертв превысило 200 Видео

08:07

Умер единственный сын Сергея Параджанова

07:31

В октябре курс доллара побьет рекорд - прогноз эксперта Видео

07:10

План Путина и "формула Штайнмайера": эксперт предупредил Украину об опасности от Москвы с Западом Видео

06:51

"Какая Украина? Нет такой страны": 16-летний фанат Ленина из Киева спровоцировал скандал в Сети Видео

06:20

Чем больше Украина будет ссориться с Венгрией, тем хуже ей будет мнение

05:55

Как будут работать школы в "красной" зоне и будет ли удаленка: в МОЗ дали ответ Видео

05:30

Назван самый полезный в мире хлеб: готовить всего 20 минут Видео

05:28

Саммит по Донбассу и блокада со стороны РФ: Арестович назвал сценарий встречи в нормандском формате Видео

04:46

Какие продукты "убивают" холестерин в теле - объяснение врача

04:37

Отмена физкультуры в школе: Комаровский рассказал о новом "уроке" для детей Видео

04:01

День осеннего одиночества: польза и вред этого состояния

03:43

Офицер НАТО объяснил, почему США "драпанули" из Афганистана Видео

03:31

Названы три самых полезных и правильных завтрака: готовить всего 7 минут Видео

Реклама
03:05

Как выглядеть дорого женщине: простые советы, которые творят чудеса

02:42

В Украине повышают пенсии с 2022 года: кому ждать прибавки Видео

02:32

Приметы на 29 сентября: что нельзя делать в день Людмилы Видео

01:46

Неожиданная опасность парацетамола: ученые предупредили, кто рискует попасть под удар

01:05

С черными и короткими волосами: Вера Брежнева показала эксклюзивные фото

00:44

Полякова внезапно стала брюнеткой, певицу начали путать с Алсу: "Этот цвет делает вас старше!"

00:22

Почему в доме нельзя держать орхидею и чем она опасна Видео

28 сентября, вторник
23:44

Даша Астафьева устроила пикантную фотосессию в сексуальном боди и сверкнула грудью

23:04

Комаровский предупредил об опасности антивирусных препаратов Видео

22:53

"Танцевал я точно не хуже всех": Суровцев эмоционально высказался о вылете с "Танців з зірками"

22:24

Бабье лето придет раньше: синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет Видео

21:46

"Иностранец" обманул украинку на 185 тысяч гривен: обещал миллионы и забрать в США

21:42

Лига чемпионов: Шахтер теряет очки в матче с Интером Фото Видео

21:35

Российская биатлонистка переходит в сборную Украины и ждет указа Зеленского Видео

21:03

"Слишком дорого": в Нафтогазе ответили на газовое предложение Кремля Видео

20:56

"Не знаю, как с этим жить": девушке, которая застрелила инструктора тира в Полтаве, вынесли приговор

20:54

Высокие тарифы – вопросы к местным властям: в Кабмине уточнили цену на газ для украинцев Видео

20:41

Кароль в коротеньких шортах взобралась на теннисный стол, сверкнув длинными ножками

20:10

Минималка для пенсионеров – 2500 грн: кому в Украине до конца года повысят выплаты Видео

19:36

Срочно госпитализируют: под Луцком произошла вспышка COVID-19 в детском доме Видео

Реклама
19:24

"Проверьте календарь прививок": в Украине собрались разрешить вакцинацию всех детей от 12 лет

19:22

Украинцы стали меньше зарабатывать: в августе средняя зарплата снизилась до 13 997 гривен Видео

19:08

Первая леди Елена Зеленская удивила новым образом Видео

18:57

Венгры ударили наши политические "элиты" под дых мнение

18:49

Самусев Сергей Владимирович досье

18:26

Сергей Притула создает собственную политическую партию: что известно

18:00

Маск, Безос и Арно – в тройке лидеров: Forbes опубликовал список богатейших людей планеты Видео

17:52

В Минюсте посоветовали украинцам покупать тюрьмы вместо квартир: "Состояние - заходи и живи"

17:49

44 гривны за одну поездку: в пригородах Киева резко подорожал проезд в маршрутках Видео

17:31

Люди выползали из-под груды металла: в Николаевской области маршрутка попала в страшную аварию Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять