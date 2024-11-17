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Путин лично угрожал Трампу: полковник Британии раскрыл детали

Юлия Закрепа
17 ноября 2024, 20:50обновлено 17 ноября, 23:32
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Трамп может использовать скрытую угрозу, которую он сделал, и позволить Украине очень-очень сильно ударить по России.
Трамп, Путин
Трамп пригрозил Путину / Коллаж: Главред, фото Facebook, скриншот: видео

Ключевые тезисы:

  • Трамп и Путин провели телефонный разговор
  • Почему в Кремле отрицают информацию об этих переговорах
  • Путина начал лично угрожать Трампу

Полковник военной разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрэм рассказал о том, что Дональд Трамп, вероятно, провел телефонный разговор с диктатором Влолодимиром Путиным, хотя в Кремле это опровергли.

В издании The Washington Post также сообщали о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Трамп напомнил Путину о значительном военном присутствии американских войск в Европе и попросил того не идти на эскалацию в войне.

видео дня

"Думаю, что многие поймут, что за этим стоит российская психология. Это критически важно для понимания того, что произошло. Я подозреваю, что был телефонный звонок или непосредственно между президентом Трампом и Владимиром Путиным, или между теми, кто работает на них", - отметил Ингрэм для 24 канала.

Также полковник считает, что команда Трампа могла пригрозить Путину.

"Мы видим это со стороны команды Трампа, которая угрожает ХАМАС и другим организациям по всему миру, предполагая, что как только Трамп станет 47-м президентом и примет присягу, то начнет принимать решительные меры. Он скажет готовиться к переговорам, а в противном случае прекратит всю поддержку", - добавил он.

Такая информация растиражируется по всему российскому национальному телевидению.

"Я предполагаю, что это - настоящая угроза Путина Трампу. Таким образом Путин, как я считаю, намекает Дональду Трампу, чтобы тот был осторожен с угрозами, потому что у него, возможно, есть что-то, чем он может его опорочить или пригрозить. Это тот месседж, которым он хотел ответить", - добавил полковник Британии.

Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Поэтому определенный формат телефонного разговора точно был. Вероятно, прямого звонка от Трампа к Путину не произошло, но между их командами он был.

"И поэтому, когда Песков отрицает это, я думаю, он очень осторожно опровергает именно то, что не было прямого разговора между Путиным и Трампом, но угроза все же прозвучала в ответ. Так что будет интересно посмотреть, как это будет развиваться. Что касается угрозы Дональда Трампа россиянам не идти на эскалацию, не думаю, что Владимир Путин собирается это слушать. Когда дело доходит до того, что даже если новое президентство Трампа начнется с попыток форсировать какую-то форму мирных переговоров, я не думаю, что россияне собираются уступать", - пояснил Ингрэм.

Поэтому, если президент Зеленский разыграет свою дипломатическую карту так же удачно, как он это делал в течение последних почти 3 лет, то он позволит Путину сделать ошибки. Я подозреваю, что Трамп может прийти и использовать скрытую угрозу, которую он сделал, и позволить Украине очень-очень сильно ударить по России несколько раз, чтобы заставить ее вернуться за стол переговоров. Это будет очень интересный период.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что российский диктатор Владимир Путин может рассматривать вариант переговоров. После августовского контрнаступления Украина все еще удерживает плацдарм в Курской области. Путин серьезно рассматривает возможность переговоров, поскольку считает, что победа на его стороне.

Британский разведчик Филипп Ингрэм заявил, что Трамп будет давить на Путина. Эксперт считает, что цель диктатора РФ изменена - удержание Крыма и захваченных территорий, или в идеале всего захваченного Донбасса. Поэтому Дональду Трампу придется серьезно давить на Путина.

Олег Жданов объяснил, как Трамп может подыграть Путину. Эксперт сообщил, что реакция украинского общества и армии, если Украине попытаются навязать сценарий замораживания и временного закрепления оккупированных территорий за Россией, может закончиться смутой.

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