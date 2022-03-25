"Путин решил удвоить ставку": Джонсон рассказал о планах российского диктатора

Джонсон раскрыл планы Путина / коллаж Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина может победить в войне с Россией.

"Я не думаю, что это будет легко. В некотором смысле Путин уже потерпел неудачу и проиграл, потому что он буквально понятия не имел, что украинцы все поднимутся на сопротивление, какое они показывают сейчас, и он совершенно неправильно понял, что такое Украина. Не уничтожив Украину как нацию, он укрепил ее. Он не может подчинить Украину. Он не может победить в этом смысле", - сказал он в интервью BBC в программе Newsnight.

Читайте такжеГенерал назвал причину отсрочки введения в Украину войск БеларусиТакже, по его словам, очень малая доля вероятности того, что Путин хочет мира.

"Я думаю, что он решил удвоить ставку и попытаться "грозныфицировать" украинские города-миллионники, как он всегда пытался делать, и я думаю, что это трагическая ошибка", - добавил Джонсон.

Напомним, американский профессор Элиот А. Коэн заявил, что Украина выигрывает в войне с Россией и этой победе есть много доказательств. В частности, отсутствие у РФ прогресса на линии фронта, что является лишь половиной картины.

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