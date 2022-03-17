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"Путина остановит только сила": Украина и Запад готовят новую концепцию мировой безопасности

17 марта 2022, 16:30

Украине важны союзники, которые действительно будут готовы сражаться вместе с Киевом, сказал Михаил Подоляк.

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Путина понимает только язык силы, а НАТО не может остановить Россию - Подоляк / УНИАН

Украина проводит переговоры с западными партнерами по поводу вступления в новую декларацию по безопасности. После завершения диалога концепцию представит президент Владимир Зеленский. Главу Кремля Владимира Путина остановит только сила, а у НАТО такой возможности нет. Новая международная коалиция должна гарантировать защиту Киеву, чтобы в случае опасности за государство сражались. На базе документа может появиться новый оборонительный альянс в Европе. Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

В интервью польским журналистам, текст которого есть в расположении УНИАН, он рассказал о том, что Киев стремится закончить войну созданием новой коалиции, которая не должна допустить военных действий со стороны России в будущем.

"Путина можно остановить только силой"

Чиновник отметил, что после полномасштабной вооруженной интервенции концепция безопасности Европы должна быть пересмотрена. Путина можно остановить только силой, а НАТО этого сделать не может.

"Для нас важен не статус, а союзники, которые действительно готовы сражаться рядом с нами. Вторжение в Украину показало, что вся архитектура европейской безопасности должна быть пересмотрена. Мы знаем, что Путина можно остановить только силой. НАТО не имеет такой силы. По нашему мнению, это организация, деятельность которой в основном заключается в организации саммитов, на которых генералы показывают, что они крутые", - сказал Подоляк.

Украина стремится остановить войну с новой коалицией

По его словам, Украина стремится завершить войну с новой коалицией, которая смогла бы остановить Россию, если она попытается пойти на новую вооруженную агрессию.

"Правда заключается в том, что крупнейший военный союз в истории человечества не производит впечатления на Кремль. Все эти разговоры о приближении НАТО к российским границам являются пропагандой на внутренний рынок, чтобы оправдать вторжение в Украину и другие страны. Поэтому мы хотим завершить эту войну с новой коалицией, настолько сильной, что она остановит Россию, если снова захочет на кого-то напасть", - добавил советник главы ОП.

Новый документ – это не Будапештский меморандум

Как утверждает чиновник, новая коалиция должна предусматривать конкретные обязательства по защите Украины в случае нападения на страну. Киев не должен оставаться один на поле боя. Страны-партнеры должны обеспечить реальную безопасность.

"Это будет не такой документ, как Будапештский меморандум, а конкретное условие, отвечающее всем нормам международного права. Шаг за шагом будут описаны механизмы, которые воплотятся в жизнь, если снова дойдет до нападения на Украину. Мы хотим убедиться, что мы снова не останемся одни на полю битвы. Страны, которые будут гарантами, возьмут на себя определенные обязательства. В будущем этот документ может быть расширен, и на его основе будет создан абсолютно новый альянс, который обеспечит безопасность всей Европы", - добавил Подоляк.

Также он уточнил, что сейчас не может назвать страны, которые присоединились к декларации, поскольку переговоры еще идут.

"Когда они закончатся, президент Зеленский представит всю концепцию", - отметил Михаил Подоляк и подчеркнул, что для Украины важно подключение к новому союзу Польши.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Киев будет обсуждать модель нейтралитета только в интересах Украины. Государству нужны четкие и юридически оформленные гарантии безопасности. Страны партнеры должны быть готовы к участию в процессах на стороне Киева и немедленно поставлять оружие в нужных объемах. Также Украина требует жестких гарантий по обязательному закрытию неба.

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НАТО Михаил Подоляк новости Украины Офис президента война России и Украины
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