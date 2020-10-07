"Россию поднял с колен": Добкин расхвалил Путина

Бывший нардеп сказал, что уважает президента РФ вне украинского государства.
Экс-кандидат в мэры Харькова и бывший нардеп Михаил Добкин считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин является сильнейшим лидером, который "поднял с колен" свою страну.
Бывший народный избранник в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на канале в YouTube В гостях у Гордона, сказал, что уважает главу РФ вне Украины.
Журналист, в частности, спросил у Добкина, любит ли он Путина. Собеседник ответил: "Он что – женщина? Я женщин люблю".
"Конечно, уважаю. Я уважаю Путина вне Украины. Он сильнейший лидер, который Россию с колен поднял до состояния, когда с ней начали считаться. Еще не уважать, но считаться…", – заявил политик.
Михаил Добкин – видео интервью с Дмитрием Гордоном
- Напомним, Владимир Путин 26 марта 2000 года впервые был избран президентом России.
- После этого Путина несколько раз избирали главой государства. В 2020-м в РФ была изменена конституция, президентские сроки Путина "обнулены".
Автор: Екатерина Присяжнюк