"Россию поднял с колен": Добкин расхвалил Путина

Михаил Добкин во время интервью расхвалил Владимира Путина / УНИАН

Экс-кандидат в мэры Харькова и бывший нардеп Михаил Добкин считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин является сильнейшим лидером, который "поднял с колен" свою страну.

Бывший народный избранник в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на канале в YouTube В гостях у Гордона, сказал, что уважает главу РФ вне Украины.

Журналист, в частности, спросил у Добкина, любит ли он Путина. Собеседник ответил: "Он что – женщина? Я женщин люблю".

"Конечно, уважаю. Я уважаю Путина вне Украины. Он сильнейший лидер, который Россию с колен поднял до состояния, когда с ней начали считаться. Еще не уважать, но считаться…", – заявил политик.

Михаил Добкин – видео интервью с Дмитрием Гордоном