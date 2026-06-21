"Глаза излучают любовь": беременная невеста Витвицкая показала кадры со свадьбы

Соломия Витвицкая вышла замуж за Алексея Ситайло.

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Соломия Витвицкая - свадьба / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Соломия Витвицкая сыграла свадьбу

Какой образ она выбрала

Известная ведущая Соломия Витвицкая сыграла свадьбу со своим возлюбленным — военнослужащим Алексеем Ситайло. В своем Instagram знаменитость показала нежные кадры со свадьбы.

Для своего бракосочетания Витвицкая выбрала нежный образ в украинском стиле. Звезда, которая сейчас находится в положении, сделала ставку на комфорт. Белое платье-вышиванку дополнили утонченная прическа-коса с белыми и кремовыми лентами, традиционные украшения и комфортные туфли на низком ходу.

видео дня

Соломия Витвицкая с мужем / скрин из видео

"Наш день", — подписала счастливая невеста.

На кадрах, сделанных в день свадьбы, заметно, что влюбленные в полной мере насладились праздником любви. Алексей и Соломия запечатлены во время прогулки по живописному парку. Пара не скрывала эмоций — нежные взгляды и объятия в полной мере передали счастье молодоженов.

В комментариях пару поздравили со свадьбой друзья и поклонники.

Соломия Витвицкая - образ невесты / скрин из видео

"Еще раз уверяюсь, что смысл этой жизни — найти человека, своего, самого родного, любимого, единственного... того, с которым хочется иметь детей. И не важно, сколько тебе лет, каждый хочет быть счастливым"

"Искренне влюбленных людей видно по их взглядам. От всего сердца поздравляю!"

"Ваши глаза излучают любовь, нежность, уважение, восхищение! И это так искренне, что желаю, чтобы так было всегда на протяжении вашей супружеской жизни еще много лет!"

Соломия Витвицкая / инфографика: Главред

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О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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