"В семье пополнение": после тяжелой потери Зиброва растрогали до слез сюрпризом

Вы узнаете:
- Павел Зибров празднует день рождения
- Какой подарок ему сделала семья
Известный украинский артист Павел Зибров поделился с поклонниками радостной новостью. Как сообщил певец в Instagram, в его семье произошло пополнение.
После смерти собаки Габби, которая прожила в семье Зиброва 12 лет, супруга и дочь исполнителя не позволили ему долго горевать. В день рождения Павла они сделали ему милый сюрприз — в большой коробке певца ждал щенок овчарки.
Зибров совершенно не ожидал такого подарка и после того, как открыл коробку, едва не прослезился от эмоций. Он сразу взял щенка на руки и начал нежно его обнимать, в то время как новый питомец сразу признал хозяина и начал облизывать ему лицо.
Певец не стал скрывать своего счастья и поделился видео первой встречи с питомцем в Instagram. Как стало известно, семья Зиброва пополнилась очаровательной овчаркой, которую назвали Джесси.
"Лучший подарок от моих девочек! В семье Зибровых — пополнение! Я невероятно растроган и счастлив! Маленькое счастье с большим сердцем, которое уже покорило всю нашу семью! Знакомьтесь — Джесси Зиброва!", — написал артист.
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О персоне: Павел Зибров
Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.
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