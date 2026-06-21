"В семье пополнение": после тяжелой потери Зиброва растрогали до слез сюрпризом

Павлу Зиброву подарили нового питомца.

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Павел Зибров - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Вы узнаете:

Павел Зибров празднует день рождения

Какой подарок ему сделала семья

Известный украинский артист Павел Зибров поделился с поклонниками радостной новостью. Как сообщил певец в Instagram, в его семье произошло пополнение.

После смерти собаки Габби, которая прожила в семье Зиброва 12 лет, супруга и дочь исполнителя не позволили ему долго горевать. В день рождения Павла они сделали ему милый сюрприз — в большой коробке певца ждал щенок овчарки.

видео дня

Зиброву подарили собаку / скрин из видео

Зибров совершенно не ожидал такого подарка и после того, как открыл коробку, едва не прослезился от эмоций. Он сразу взял щенка на руки и начал нежно его обнимать, в то время как новый питомец сразу признал хозяина и начал облизывать ему лицо.

Певец не стал скрывать своего счастья и поделился видео первой встречи с питомцем в Instagram. Как стало известно, семья Зиброва пополнилась очаровательной овчаркой, которую назвали Джесси.

Джесси Зиброва / скрин из видео

"Лучший подарок от моих девочек! В семье Зибровых — пополнение! Я невероятно растроган и счастлив! Маленькое счастье с большим сердцем, которое уже покорило всю нашу семью! Знакомьтесь — Джесси Зиброва!", — написал артист.

Павел Зибров / инфографика: Главред

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О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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