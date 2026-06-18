"Ушла в мир иной": Павел Зибров поделился личным горем

Павел Зибров рассказал о потере в семье.

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Скончался питомец Павла Зиброва / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Вы узнаете:

Павел Зибров поделился с поклонниками своим горем

Как он высказался о потере

Известный украинский певец Павел Зибров поделился с подписчиками в Instagram личной потерей — скончалась его любимая собака Габби.

Исполнитель опубликовал большую подборку снимков со своим четвероногим другом и рассказал, что Габби прожила в их семье 12 лет. Потеря питомицы стала тяжелым ударом для певца.

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Павел Зибров и Габби / фото: instagram.com, Павел Зибров

"Невыразимо печальный день — ушла в мир иной наша Габби. Мягких тебе облачков, наша красавица. Ты прожила 12 лет в любви и тепле. В нашем сердце навсегда", — трогательно написал артист.

Собака Павла Зиброва / фото: instagram.com, Павел Зибров

Павел также поделился архивными снимками с Габби. За 12 лет она стала для него настоящим компаньоном. Вспомнил артист и то, как питомица выглядела совсем малышкой.

Павел Зибров попрощался с любимой собакой Габби / фото: instagram.com, Павел Зибров

"Наша первая встреча", — подписал фотографию Зибров.

Павел Зибров / инфографика: Главред

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О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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