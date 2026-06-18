"Ушла в мир иной": Павел Зибров поделился личным горем

Вы узнаете:
- Павел Зибров поделился с поклонниками своим горем
- Как он высказался о потере
Известный украинский певец Павел Зибров поделился с подписчиками в Instagram личной потерей — скончалась его любимая собака Габби.
Исполнитель опубликовал большую подборку снимков со своим четвероногим другом и рассказал, что Габби прожила в их семье 12 лет. Потеря питомицы стала тяжелым ударом для певца.
"Невыразимо печальный день — ушла в мир иной наша Габби. Мягких тебе облачков, наша красавица. Ты прожила 12 лет в любви и тепле. В нашем сердце навсегда", — трогательно написал артист.
Павел также поделился архивными снимками с Габби. За 12 лет она стала для него настоящим компаньоном. Вспомнил артист и то, как питомица выглядела совсем малышкой.
"Наша первая встреча", — подписал фотографию Зибров.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинская певица Наталья Валевская в интервью откровенно рассказала о крупном долге Игорю Кондратюку. По признанию артистки, сумма, которую она одолжила у шоумена, была пятизначной.
Также украинский певец Александр Пономарев впервые показал публике свою молодую возлюбленную. Разница в возрасте у пары составляет 17 лет, но это не мешает их идиллии — артист с лучезарной улыбкой обнимал избранницу.
Вас может заинтересовать:
- Младше на 17 лет: Пономарев впервые появился в обнимку с возлюбленной
- "Пятизначная сумма": Валевская раскрыла, как задолжала Кондратюку баснословные деньги
- Взрослый сын Киркорова ошарашил внешним видом: как он выглядит
О персоне: Павел Зибров
Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред