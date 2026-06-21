Невероятно простой способ: как сохранить розы цветущими в самую сильную жару

Утренний полив позволяет влаге постепенно впитаться, а растениям — подготовиться к дневной жаре.

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Как правильно ухаживать за розами / Коллаж: Главред, фото: Главред

Вы узнаете:

Растения можно защитить даже в самые жаркие дни

Достаточно создать временное затенение в самые жаркие часы

Слой мульчи помогает удерживать влагу и снижает перегрев

Сильная жара может стать серьёзным стрессом для роз в саду: листья вянут, лепестки получают ожоги, а влага из почвы испаряется слишком быстро.

Однако при правильном уходе растения можно защитить даже в самые жаркие дни, пишет издание Country Living.

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Специалисты отмечают, что особенно уязвимы сорта с насыщенной окраской — тёмно-красные, фиолетовые и ярко-розовые цветы. Такие оттенки сильнее поглощают солнечное тепло, из-за чего лепестки могут повреждаться быстрее обычного.

Временная защита от солнца

Не обязательно пересаживать светолюбивые розы в тень. Достаточно создать временное затенение в самые жаркие часы дня. Это можно сделать с помощью соседних растений или даже простого садового зонта. Такой подход снижает тепловую нагрузку, не мешая цветению.

Правильный полив утром

Поливать розы рекомендуется в утренние часы. Если вода остаётся на листьях и почве на ночь, возрастает риск появления грибковых заболеваний и плесени. Утренний полив позволяет влаге постепенно впитаться, а растениям — подготовиться к дневной жаре. Также полезно поливать медленно и глубоко, чтобы корневая система развивалась вглубь, где почва остаётся прохладнее.

Мульчирование почвы

Слой мульчи помогает удерживать влагу и снижает перегрев корней. Для этого подойдут органические материалы — древесная щепа или компост. Со временем они разлагаются, улучшая структуру почвы и обогащая её питательными веществами. Важно оставлять небольшое расстояние между мульчей и основанием стебля.

/ Инфографика: Главред

Розы в горшках лучше переместить

Контейнерные растения особенно быстро пересыхают, поэтому их стоит временно переставить в более защищённое место — туда, где есть утреннее солнце и дневная тень. Это временная мера, которая помогает пережить периоды сильной жары.

Также имеет значение сам горшок: светлые контейнеры отражают тепло, а керамические лучше удерживают прохладу. Если используются тёмные горшки, их можно защитить, обернув светлым материалом или поместив в более светлый внешний контейнер.

Смотрите видео - обрезка в саду:

В ролике автор подробно рассказывает, какие садовые растения требуют летней обрезки и почему именно в тёплый сезон эта процедура особенно важна. Зрители узнают, какие культуры лучше всего переносят удаление старых побегов и увядших соцветий, а также как своевременная обрезка помогает поддерживать декоративный вид растений, стимулирует их развитие и делает цветение более обильным.

Помимо этого, автор наглядно демонстрирует основные этапы обрезки: какие части растения необходимо удалять, каких ошибок следует избегать и как ухаживать за посадками после процедуры. Видео подойдёт как для начинающих садоводов, так и для тех, кто хочет поддерживать сад в здоровом и ухоженном состоянии на протяжении всего сезона.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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О ресурсе: Country Living Country Living — это популярное американское лайфстайл-издание о доме, саде и загородной жизни. Было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия. Издание публикует материалы на аткие темы: дом и интерьер;

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