Под угрозой крупный город: генерал назвал самое опасное направление фронта

Главное:
- Враг продолжает сохранять высокий уровень активности и огневого поражения
- Ситуация на фронте далека от стабильной
Несмотря на снижение количества штурмовых действий за последний месяц, враг продолжает сохранять высокий уровень активности и огневого поражения на фронте.
Говорить об истощении противника преждевременно, заявил командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук, комментируя ситуацию на Покровском направлении.
По словам украинского военачальника, сейчас речь идет не столько о "переломе", сколько об "изменении характера" войны. Это связано с появлением и масштабированием новых технологий на поле боя.
"Следующие 3–4 месяца являются ключевыми", — подчеркнул командир 7-го корпуса ДШВ.
Именно способность Сил обороны наращивать технологическое преимущество и не позволить врагу нанести эффективный ответный удар может стать предпосылкой стратегического перелома, говорит он.
"Но пока ситуация на фронте далека от стабильной. В случае с Константиновкой она самая сложная", — отметил бригадный генерал.
В США заявили об изменениях ситуации на фронте
Американские разведывательные службы фиксируют определённые изменения в обстановке на линии фронта, где украинские подразделения, по их оценкам, продолжают постепенно продвигаться вперёд.
Об этом сообщил член Комитета Палаты представителей США по разведке Джим Хаймс. Он отметил, что на отдельных участках фронта российские силы в перспективе могут перейти к оборонительной тактике.
Ситуация на фронте - новости по теме
Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.
Ранее Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.
Напомним, военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.
Читайте также:
- В РФ заявили о полном уничтожении российской армии на ключевом направлении — что известно
- Освободили от россиян: в ДШВ сообщили об успехе на ключевом участке фронта
- Контратаки ВСУ срывают планы оккупантов: ISW прогнозирует неудачу РФ
Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред