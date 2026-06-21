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В Киеве сошлись сторонники и противники ЛГБТ: чем закончился скандальный марш

Алексей Тесля
21 июня 2026, 19:39
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Правоохранители несли службу в усиленном режиме: контролировали ситуацию в местах проведения акций, осуществляли превентивные меры.
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В центре Киева провели две акции / Коллаж: Главред, фото: НПУ

Главное:

  • В Киеве проходил марш "КиевПрайд" и митинг сторонников традиционных ценностей
  • Правоохранители несли службу в усиленном режиме

Полиция Киева и привлеченные силы обеспечили правопорядок во время проведения массовых мероприятий в центре украинской столицы в воскресенье, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в центральной части Киева состоялись массовые мероприятия, в ходе которых общественную безопасность и правопорядок обеспечивали сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, спасатели ГСЧС и курсанты Национальной академии внутренних дел. Благодаря слаженной работе всех задействованных служб мероприятия прошли без грубых нарушений общественного порядка", – говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, что правоохранители несли службу в усиленном режиме: контролировали ситуацию в местах проведения акций, осуществляли превентивные меры, следили за безопасностью участников и прохожих.

В полиции поблагодарили граждан "за ответственность, соблюдение требований законодательства и правил безопасности".

Детали массовых акций в центре Киева

Как уточняет ТСН, в ходе массовых акций в Киеве не обошлось без провокаций. Противники этого марша решили потоптаться по флагу ЛГБТК+.

Отмечается, что несколько мужчин, являющихся поклонниками традиционных ценностей, под возгласы "Слава Иисусу Христу" потоптались по флагу участников движения ЛГБТК+.

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/ Скриншот

Что предшествовало

В воскресенье утром в центре Киева одновременно проходили марш "КиевПрайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, а также митинг сторонников традиционных ценностей и традиционных семей, которые выступали против однополых партнерств и проведения "КиевПрайда".

Оба мероприятия были многолюдными и собрали несколько тысяч участников. Мероприятия охраняло большое количество правоохранителей, не дававших их участникам пересечься. Проезжие части ряда улиц в центре Киева были перекрыты для движения автомобилей.

Ранее сообщалось о том, что в Украине проходили массовые акции протеста. Тысячи людей выходили на митинги.

Напомним, Главред ранее писал о подготовке митингов-провокаций в крупных городах Украины. Анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги".

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Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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